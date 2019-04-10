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色情廣告侵入微信 訊息自動發送 「躺着能掙錢」

2019-04-10 11:10聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

有10億活躍用戶的微信，群組常充斥商業促銷、甚至色情訊息。一項調查發現，在大量「垃圾廣告」背後，實際上是微商、小說閱讀平台的廣告商等，用人工智能（AI）程式或借被租售的帳號之「殼」，並透過各群「內鬼」打入有潛在廣告需求的各類群組，最後用群控軟件（可一次操控多個微信帳號的外掛程式）實現自動發送廣告的完整產業鏈。其中，一大部分是色情業廣告。

「新京報」報導，近日部分大陸網友在微信群見到「粉嫩少女竟然逼閨蜜的男友在浴室……」、「震驚，16歲少女在小巷被……」等低俗字句鏈接，點擊進入實為誘導關注公號、推銷產品、色情小說等廣告。其中色情小說的「套路」往往是先拋出「獵艷」、「亂倫」等橋段，點擊之後用戶只能閱讀前幾頁內容，其後就會顯示「關注公號獲取剩餘內容」，但按此操作再讀到關鍵情節時，則會彈出「帳戶餘額不足」的提示。以一個色情小說公號為例，1元（人民幣，下同）可買100「書幣」，每看一頁小說要花費30「書幣」。

官方的裁判文書網顯示，類似個案屢見不鮮，曾有不法業者經營色情小說平台，在一年半內透過微信群發或加好友的方式吸引讀者，最終充值變現，獲利937.16萬元，其中付費閱讀的收入為753.59萬元。

隨着中共大力打擊這類在微信的行為，網上「黑市」亦轉為購買、租用真微信帳號進行操作。一個帳號售價從20元到80元不等，視乎註冊時間長短，從事微信群推廣的徐經理說：「一般微信新號的價格便宜些，但如果剛註冊完就大量加群發廣告，會被微信系統識別出來，有可能被封禁，所以建議購買完微信號後『養』一段時間，或者直接購買老號，這樣加群發廣告被封禁的可能性會低一些。」

出租價則更低，一個廣告推廣平台「掛掛賺」租用帳號，透過已有或新加的群組推送廣告，每發一條訊息就向帳號持有人支付佣金，在41到100人的群每發一次廣告可賺0.025元，日收益約1元，351到500人的群每次有0.05元，日收益約2元。「掛掛賺」的招募訊息稱，只需用手機註冊，再將自己的帳號授予該平台登錄，其團隊後台即會統一操作，「躺着也能掙錢」。

針對網路亂象，大陸全國「掃黃打非」辦公室官方微博昨發布消息，從4月起將在全大陸開展八個月的清理行動，針對淫穢色情、網絡惡搞、調侃等低級趣味內容等，重點排查網絡文學、直播、短片、網遊、微博、微信等平台。​​​​

網上有人教網民如何「掛群」賺錢。（騰訊微信照片）
網上有人教網民如何「掛群」賺錢。（騰訊微信照片）
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