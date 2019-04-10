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用戈壁碎石 5年拼出168幅《紅樓夢》

2019-04-10 09:42聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

甘肅嘉峪關號稱「天下第一雄關」，從小在戈壁荒灘上撿石頭玩，啟蒙盛愛萍創作石藝畫，她用戈壁碎石，5年拼出168幅《紅樓夢》。

嘉峪關是古代絲綢之路的交通要塞，擁有大片戈壁。在戈壁荒灘上經歷千萬年風吹雨淋的戈壁石，軟硬不等、顏色各異。

盛愛萍說，五顏六色的石頭成為了她童年時最好的玩伴，後來用小石頭拼成一幅畫，到如今她的石藝畫作品大大小小已超過萬餘件。

如今已被認證是甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，最喜愛的作品，是她歷時5年創作的168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》中的經典場景，栩栩如生，惟妙惟肖。

甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》...
甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》中的經典場景，栩栩如生。取自中國新聞網
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甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》...
甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》中的經典場景，栩栩如生。取自中國新聞網
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甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》...
甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》中的經典場景，栩栩如生。取自中國新聞網
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甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》...
甘肅石藝畫傳人的盛愛萍，歷時5年創作168幅《紅樓夢》系列作品，再現了《紅樓夢》中的經典場景，栩栩如生。取自中國新聞網
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