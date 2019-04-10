用戈壁碎石 5年拼出168幅《紅樓夢》

2019-04-10 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



甘肅嘉峪關號稱「天下第一雄關」，從小在戈壁荒灘上撿石頭玩，啟蒙盛愛萍創作石藝畫，她用戈壁碎石，5年拼出168幅《紅樓夢》。

嘉峪關是古代絲綢之路的交通要塞，擁有大片戈壁。在戈壁荒灘上經歷千萬年風吹雨淋的戈壁石，軟硬不等、顏色各異。

盛愛萍說，五顏六色的石頭成為了她童年時最好的玩伴，後來用小石頭拼成一幅畫，到如今她的石藝畫作品大大小小已超過萬餘件。