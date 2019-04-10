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737 MAX停飛損失 中國東方航空率先向波音索賠

2019-04-10 00:56聯合報 記者林則宏╱即時報導

中國東方航空在9日業績發布會上證實，已經因波音737 MAX停飛向波音公司提出索賠，但未透露具體索賠金額。東航集團旗下共擁有14架該型客機，大陸所有航空公司的波音737 MAX飛機合計更達96架，其他業者會否跟進值得關注。

3月10日，衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機，在起飛後不久後就墜毀，機上157人不幸罹難。這也是繼印尼獅航去年10月29日墜機後，同型號客機第二宗意外事故。因此，中國民航局次日立即發布通知，要求大陸所有航空公司暫停波音737 MAX飛機商業運行。

北京商報指出，東航2019年原本計畫新引進的60架飛機中，有11架為波音737 MAX飛機。東航表示，因停飛事件發生在大陸春運結束後，因此對公司整體營運影響不大。因停飛造成的運力不足，主要是由空中巴士A320系列飛機替補。

針對索賠一事，東航表示，公司高層已跟波音方面溝通過多次，也已提出索賠訴求。但最終要看究竟是飛機設計的缺陷，還是本身營運過程中的問題。此外，還得根據大陸民航局的要求，因為中國大陸不僅是東航一家業者受到影響。

由於半年內連續發生兩起墜機事故，波音737 MAX客機已經遭到全球禁飛。印尼鷹航甚至宣布取消49架波音737 MAX訂單，總值49億美元。據外電報導，衣索比亞航空也正在重新考慮其另外25架737 MAX的訂單。

報導稱，除訂單損失外，波音還面臨20億美元的鉅額賠償要求。CNN報導，隨著停飛持續，潛在的賠償金額每天還在增加中。目前已有多家航空公司也正在估算停飛造成的損失，全球第一個公開向波音公司索賠的是挪威航空。

東方航空因波音737 MAX停飛，已向波音公司提出索賠。圖為去年2月底，東航技術...
東方航空因波音737 MAX停飛，已向波音公司提出索賠。圖為去年2月底，東航技術虹橋維修基地成功為波音737 MAX飛機完成首次A檢工作。圖／取自大陸民航資源網
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波音東航民航局
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