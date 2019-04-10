仙氣兒飄飄…漢服經濟 中國悄悄燒

2019-04-10 06:18 世界日報 取材自北京日報／中國新聞組整理



「仙氣兒」打扮的漢服出遊者，儼然成為重點景區的流動風景。 分享 facebook

春暖花開，正是賞櫻好時節，相比日本人穿和服賞櫻的傳統，中國近年受來到漢服潮升溫的影響，街頭上多了許多漢服「古典美人」，也因此帶動漢服經濟。但漢服目前仍侷限小眾圈子，要普及為中國人的節日盛裝，還有一段路要走。

今年春天，很多市民感受到了漢服潮的升溫，「仙氣兒」打扮的漢服出遊者，儼然成為故宮、北海、玉淵潭等重點景區的「流動風景」。隨著人們對傳統文化日趨重視，以及對年輕人著裝風格多樣化的包容，身穿漢服上街不再顯得突兀，這也帶火了包括線上店鋪和線下體驗店在內的「漢服經濟」。

搭配講究的髮髻和妝容，輕輕轉動長裙散開，行走間裙襬飄逸靈動，彷彿瞬間穿越回古代。清明小長假，在北京中山公園有不少穿著漢服的年輕女孩在拍照。

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漢服好看又飄逸 學生、白領愛嘗鮮

據悉，這些人以學生和白領居多，很多人嘗試穿漢服的原因，是被漢服的飄逸氣質吸引，索性在網上購買或租賃一身來嘗鮮。

「我對漢服研究不多，只是覺得非常好看。我這一身是在淘寶上買的，也不貴，就穿出去拍個照。」一位忙著擺造型的女生說。

更講究的漢服迷，還會特意找來攝影師拍漢服寫真。「我怕自己弄不好髮型，就直接找了一間店內提供漢服的影樓，正好趕著賞花季拍攝。」何女士說。

中國傳媒大學「子衿」漢服社社長米菲(化名)告訴記者，漢服社團已經發展成學校裡規模較大的社團，人數超過150人，每年新入社的成員都在快速增加，還有一些港澳台學生加入。據她表示，平常社團會組織漢樂、漢舞排練，漢妝教學、首飾製作等活動，還會有與傳統節日相結合的活動。

「前幾天我們在玉淵潭組織了花朝節踏青，今年下半年還會舉辦下元節放蓮花燈。」米菲說，在傳統節日期間舉辦的漢服社團活動，社員的參與積極性普遍會更強，「參與人數能達到幾十人的規模，推廣漢服的同時，也有利於弘揚傳統文化。」

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以前花大錢定製 現在一「淘」就有

「過去漢服普及程度不高，我們都是自己挑選布料，再聯繫專門的裁縫進行定製。漢服製作是一門專業性強的手藝，普通裁縫店一般無法完成漢服的裁剪，所以做一套還挺貴的。」米菲表示，如今，淘寶上已經有了很多價格親民的漢服店，大部分漢服愛好者會選擇線上直接購買。

經搜索，在淘寶賣漢服的店鋪很多，價格從幾百元至幾千元不等。一位漢服愛好者說，銜泥小築是十多年的老店，粉絲數已經達到數十萬量級；錦瑟衣莊、泱漢、明華堂、鹿苑聽松等店鋪，也逐漸在漢服圈內得到認可；也有一些價格在幾千元甚至上萬元的高端定製店。

一套做工精良的漢服並不便宜，買一件穿一次還是不太划算。這讓很多人選擇去漢服體驗店，花費約300元就可以租一天。位於前門楊竹梅斜街上的漢服體驗店「蘇盛記」，客人按事先約好的時間到店，不算挑衣服的時間，在店主的服務下，半個小時就能完成漢服的穿戴、盤好頭髮。店主白秋稱，忙的時候一天要接待約20位顧客。

「你這衣服是南韓的？日本的？漢朝的？」「都不是，漢服就是漢民族的傳統服飾。」每天，白秋都要跟不同的人解釋漢服的特點。白秋說，店裡的客人有漢服愛好者，也有只是看了網紅攻略來體驗的，甚至有人專門為了體驗漢服來北京旅遊。「對漢服感興趣的人越來越多，不僅是去景點拍照，去看中國傳統歌舞、參加畢業典禮等場合，都有人開始穿漢服了。」白秋說。

西安妹子開體驗店 手機每天響不停

白秋是個生於1989年的西安女孩，她2014年第一次去京都，在一間很小的和服體驗店租了一套衣服；2017年，她再次去京都又來到這家店鋪，驚奇地發現，這間小而美的店一點都沒變，衣服乾淨、服務細緻，堅持了傳統卻非常親民。這激發了她的靈感：在北京也可以開一家漢服體驗店。

2018年12月，白秋的體驗店開業，生意很快火爆起來。眼看著自己的手機、微信每天響個不停，她這才猛然意識到——漢服「熱」起來了。

什麼是漢服？穿漢服該有哪些禮儀？不同的漢服社團爭論不休，迄今很難有統一的規範和標準。

最開始，很多人錯誤地認為滿族的服裝旗袍、馬褂即是漢族服裝。2002年，陝西網友「華夏血脈」在網上發表了「失落的文明——漢族民族服飾」一帖，引發關注。此後，越來越多的人開始呼籲推廣漢族傳統服飾。如今，各地漢服組織越來越多，還有一些明星也經常身著漢服亮相。

「漢服的流行是對傳統文化的一種呼應。我們不是自嗨、搞復古，漢服愛好者們更多是想以漢服為載體來弘揚傳統文化。」在米菲看來，社會對傳統文化的關注和重視，是漢服潮興起的原因。

嚴格來說，漢服分為領、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、等10部分，一套完整的漢服通常有小衣(內衣)、中衣、大衣三層。但據了解，目前公園裡各種漢服愛好者的著裝五花八門，大部分應該只能算是有漢服元素。

米菲也表示，漢服目前還是個較為小眾的圈子，要普及成為中國人的節日盛裝，還有很長的路要走。