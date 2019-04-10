北京世園會 倒數19天

2019-04-10 04:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「長城腳下、嬀水河畔、春光正好」，四月底，2019年中國北京世界園藝博覽會（北京世園會）將喜迎八方來客。屆時，一個匯聚全球精品園藝的百園之園將亮相在中外觀眾面前。

中新社報導，今年的世園會將於4月29日至10月7日在北京市延慶區舉行，以「綠色生活、美麗家園」為主題，會期長達162天，預計參觀人數不少於1600萬人次。這是繼1999年昆明世園會和2010年上海世博會之後，中國舉辦的級別最高、規模最大的國際性博覽會。 北京世園會已獲得86個國家和聯合國教科文組織、世界氣象組織等24個國際組織書面確認參展，創下了A1類世園會國際參展方數量最多的紀錄。其中，80個國家和國際組織將在室外參展，計劃建設41個室外展園。

目前，中國館、國際館、植物館、生活體驗館以及上百個省區市和港澳台地區展園、國家和國際組織展園正在全面布展中，北京世園會在500多公頃的土地上營建了百餘個風格迥然、形態各異的園中園，匯聚成一片萬花盛放的大花園。 其中，坐落在山水間的國際館由94朵花傘組合而成，宛如一片起伏的花海，這裡將呈現各國園藝文化，盡顯異國風情。日本園、印度園將帶來充分體現本國生活方式的特色建築園藝；卡塔爾園、德國園將展示現代園藝技術和科技園藝；荷蘭園、柬埔寨園主要強調返璞歸真、強調田園本色的傳統園藝；吉爾吉斯園、阿塞拜疆園將聚焦演繹歷史藝術、旅遊文化的特色園藝。

162天的會期內，北京世園會將辦2500場文化活動，包括開幕式、中國館日、閉幕式等重點活動，國家日、榮譽日、省區市日、花車巡遊等日常活動，專業論壇和國際競賽活動、科技之光創新畫卷活動等。 北京世園會期間還將展示新一代5G通信技術在遠程醫療、無人駕駛、無人物流和無人機等多行業的創新型應用示範。屆時，遊客能在園區體驗到機器人講解員、咖啡師和保潔提供的優質服務。

票務方面，北京世園會根據不同時間段和售賣對象設置不同票種，並實行全程預約，將依據大數據分析每日入園人數和特點，預判並做相應引導。值得一提的是，主辦方特別設置了跨夜票，即會期當日16時後入園的遊客，第二天無特殊情況下可繼續入園參觀，以遊得盡興。