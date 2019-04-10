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北京自動車報告：初具運行基礎

2019-04-10 04:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京市自動駕駛車輛道路測試2018年度工作報告」本月初發佈，這是大陸發佈的首份自動駕駛車輛道路測試報告。報告顯示，截至2018年12月，北京市累計開放了44條自動駕駛測試道路，共計123公里，自動駕駛車輛共進行路測里程153565公里，加速了技術迭代和產業發展。

中新社報導，報告由北京智能車聯產業創新中心受北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組委託完成。報告稱，按照國際自動機工程師學會自動駕駛L0至L5六個等級，即沒有自動駕駛加入的傳統人類駕駛（L0）、輔助駕駛(L1)、部分自動駕駛(L2)、有條件自動駕駛(L3)、高度自動駕駛(L4)和完全自動駕駛(L5)。

目前國際上未對L3及以上的自動駕駛汽車形成統一的測試評價標準，但這才是汽車變革升級的關鍵，北京市自動駕駛車輛測試評價與產業化推進重點是L3及以上自動駕駛汽車。

報告稱，自2018年2月以來，北京市累計開放了亦莊、海澱、順義和房山4個區域，涵蓋城市主幹路、次幹路、支路、園區主幹道等多種道路交通環境，測試道路共計44條、123公里，總里程處於全國領先地位。

報告指出，北京市陸續有8家測試主體獲得測試牌照，登記有效自動駕駛車輛共計54輛，佔全國50%以上；北京市在測試牌照規模、測試主體數量、車輛類型豐富度上均居於全國首位，有效解決了測試主體的測試需求，促進了企業規模化測試，加速了技術迭代和產業發展。

報告表示，2018年，北京市自動駕駛車輛道路測試安全可控，未對測試道路周邊交通環境造成不良影響，已初步具備從研發測試向示範運行與商業模式探索的基礎。北京市將開放更多的測試道路，形成開放測試區域，以促進技術進步與產業發展。

北京
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