大陸高淨值人士達167萬人 總人數居全球第二

2019-04-10 04:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國建設銀行與波士頓諮詢公司（BCG）8日在上海聯合發佈的一份中國私人銀行市場發展報告顯示，2018年，中國居民的總財富維持了增長勢頭，但增速顯著放緩，民營企業家仍是中國高淨值人群的主體。

中新社報導，根據BCG的測算，2018年中國個人可投資金融資產的規模總量為147萬億元（人民幣，下同），個人可投資金融資產600萬元以上的高淨值人士數量達到167萬人。從規模看，中國高淨值人群總人數仍穩居全球第二。

這份名為《中國私人銀行2019：守正創新 匠心致遠》的報告認為，2018年中國經濟社會發展面臨的內外部挑戰增多，個人可投資金融資產增速為8%，較過去五年顯著放緩，尤其是股票、信託、私募類產品的增速都有較明顯下降。 在區域分佈上，報告指出，隨著國民經濟的持續增長，截至2018年底，高淨值人士總數邁過5萬人門檻的省市已達到10個，其中北京、上海、廣東、浙江、江蘇五省市高淨值人數均超過10萬人，北京以每萬人78名高淨值人士，成為全國高淨值人士密度最高的地區，上海和廣東分列二、三位，高淨值人士密度分別達到每萬人60個和每萬人37個。

得益於中西部地區的經濟快速增長，湖南、貴州、安徽、廣西、四川、湖北等省份的高淨值人數增速較快，高於全國平均水平。

從客戶結構看，民營企業家仍是中國高淨值客戶群體的絕對中堅力量。報告分析，中國高淨值人群的主體是一代企業家，經營企業獲利一直是高淨值客戶財富的主要來源。在經歷了過去幾年中國股市牛熊變幻、房市起落之後，經營實業作為高淨值人士主要創富來源的地位反而愈發鞏固。面向未來，新一代企業家在崛起，老一代企業家對於資產結構的調整，尤其是金融資產的多元分散配置，都將給財富管理行業帶來巨大的機會。