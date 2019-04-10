施工3年多 石首長江大橋合攏

2019-04-10 04:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



歷經3年多的施工建設，湖北石首長江大橋9日成功合攏。為年內大橋通車奠定了堅實基礎。

中新社報導，這座湖北省投資規模最大、施工條件最複雜的石首長江大橋全長12.2公里，為雙塔斜拉橋，一跨820米飛躍長江天塹，大橋綜合施工難度位居世界同類橋樑前列。 長江之險，險在荊江。石首長江大橋位於「九曲回腸」的荊江石首段，該段屬於典型的蜿蜒型河道，江面寬闊，流速緩慢，常年纍月的泥沙淤積，形成了200多米深的細沙層。為讓大橋主塔樁基穩固扎進細沙層中，確保橋樑結構安全和使用壽命，經多方研討和技術、經濟指標綜合比選，最終確定了119米長摩擦樁的設計方案。

施工方中國鐵建大橋局介紹，根據設計要求，主塔承台下方各需澆築58根119米長的樁基。針對超厚粉細砂地層長大鑽孔灌注樁鑽孔施工易產生縮頸、塌孔、偏位等技術難題，項目團隊從施工設備選型、泥漿配製等環節入手，總結了成套施工工法，成功破解了地質和技術難題。

石首大橋234米的南塔與232米的北塔遙望相對，猶如兩根定海神針，巍峨雄奇，傲然屹立於長江南北兩端。另，大橋主橋北邊跨混凝土箱梁施工是大橋建設的一個重要難點，1100噸預製梁空中吊裝誤差不到2毫米，彰顯建橋實力和工程質量。

此外，中國鐵建大橋局首次研製、使用RPC（活性粉末混凝土）新材料，是普通混凝土材料抗折強度的3至4倍；首次在同類型橋樑中研發使用1100噸特種門式液壓提升機；研發並採用了高性能混凝土配合比，大幅提高了混凝土性能和實體的外觀質量。

石首是湖北省唯一毗鄰一江兩岸卻未通長江大橋的縣市，長期以來，兩岸人民往來只能靠輪渡過江，一旦遇到惡劣天氣，輪渡就要停航。大橋建成後，兩岸人民乘車過江僅需5分鐘，從武漢開車到石首耗時從近5個小時縮短至2個半小時左右。