台企燃爆效應 昆山祭最重信用懲戒三年

2019-04-09 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



自從金屬機殼廠華孚昆山廠區發生爆燃後，昆山台協邀請市應急管理局、消防大隊2名講師，9日在宏洋金屬（昆山）教育中心，對70多家台企相關負責人授課，並提醒企業若不符合「安全生產『紅黃』警示管理的實施辦法（試行）」，最重將信用懲戒三年。

根據「江蘇省安全生產領域失信行為開展聯合懲戒和納入安全生產不良記錄『黑名單』管理的實施辦法」等有關政策文件，制訂「昆山市安全生產『紅黃』警示管理的實施辦法（試行）」。

昆山台協微信公眾號報導，昆山市應急管理局講師塗駿妍表示，此辦法將構建「一處失信、處處受限」的信用懲戒格局，切實提升安全生產源頭治理和事故防範能力，倒逼企業有效落實安全生產主體責任，提高企業安全生產違法違規成本。

同時，塗駿妍還介紹了安全生產「紅黃牌」的認定條件、認定方法、流程，以及管理物件在管理期限到期後移出的規定，聯合懲戒對單位個人都約束，聯合懲戒有效期為黃牌一年、紅牌三年。

昆山市消防大隊金健就「消防安全知識」對企業進行培訓，並列舉了大量實例和現場圖片，強調個人以及企業如果缺乏消防意識和消防知識的嚴重危害，並結合實際，對火災特點、預防火災的基本常識，火災發生、發展、熄滅的基本規律和特點等方面知識進行了重點介紹。