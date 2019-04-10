大陸40城市 進行營商環境評價

2019-04-10 04:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家發展和改革委員會副秘書長周曉飛9日在京表示，將在40個城市開展營商環境評價。周曉飛指出，將借鑒世界銀行營商環境評價有關做法，以評促改、以評促優，加快打造一流營商環境。

中新社報導，去年，國家發改委牽頭，按照國際可比、對標世行、中國特色原則，構建中國營商環境評價指標體系，在22個城市開展了試評價。經國務院同意，《中國營商環境評價實施方案（試行）》已經印發實施，今年要在直轄市、計劃單列市、部分省會城市和地縣級市開展營商環境評價。 周曉飛強調，營商環境是一個國家或地區經濟軟實力的重要體現。近年來，中國各地區各部門聚焦市場主體反映的突出問題，對標世界銀行評價，推出大量“放管服”改革舉措，營商環境改善取得積極成效，在去年世行的營商環境排名中，中國由2017年的第78位大幅上升到第46位。

營商環境只有更好，沒有最好。今年，國家發改委將繼續加大優化營商環境工作力度，鞏固和提升中國在全球營商環境的排名。

除了上述開展城市營商環境評價外，周曉飛透露，國家發改委將持續深化「放管服」改革。重點抓大幅壓縮工程建設項目審批時間，壓縮開辦企業、註册商標、登記財產、獲得電力、跨境貿易等事項的辦理環節、時限和成本，推動「互聯網+政務服務」，縱深推進「一網一門一次」改革，進一步做到利企便民惠民。

此外，將複製推廣營商環境經驗成果。周曉飛表示，北京市、上海市作為世行樣本城市，主動對標世行《營商環境報告》，對標國際前沿水平，推進精簡事項、簡化流程、降低費用，形成了一批好的經驗和做法。

今年，國家發改委將及時梳理總結北京、上海等各地方優化營商環境的典型案例，提煉更多在全國可複製可推廣的經驗做法，鼓勵帶動更多地方對標先進，持續優化營商環境。