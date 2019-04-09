只剩海南未傳非洲豬瘟 中國農業部長：防控有效

2019-04-09 21:21 中央社 台北9日電



西藏7日爆發非洲豬瘟疫情後，全中國大陸只剩海南島尚未傳出疫情。中國農業農村部部長韓長賦今天卻在國際研討會上宣稱，中國的疫情已得到有效控制，「防控取得階段性明顯進展」。

中國獲世界動物衛生組織（OIE）協辦，4月8日、9日在北京舉行非洲豬瘟國際研討會。根據中國中央電視台網站報導，韓長賦今天致詞時作上述表示。

他聲稱，去年12月以來，新發疫情數明顯低於解除疫情數，今年前3個月，疫情月度發生數已下降到個位。全中國生豬生產和豬肉供應總體穩定，「防控工作取得了階段性明顯進展」。

韓長賦還說，非洲豬瘟目前還沒有研發出有效疫苗，防控需要國際社會攜手合作，共同應對。「中國將堅持不懈落實好現行有效防控措施，推進分區防控，積極參與國際非洲豬瘟防控合作，就疫苗等領域技術加強合作，進行聯合攻關」。

報導並引述農業農村部相關負責人表示，去年8月非洲豬瘟疫情首次傳入中國後，截至目前，累計30個省份先後發生122起非洲豬瘟疫情，其中家豬疫情119起、野豬疫情3起。

這名負責人宣稱，目前疫情已得到有效控制，發生勢頭逐步趨緩。已有108起疫情解除了疫區封鎖，21個省份的疫區全部解除封鎖。

非洲豬瘟傳播亞洲，迄今有中國、蒙古、越南及柬埔寨4國，中國大陸於去年8月爆發，為亞洲第一個有疫情國家。

根據中國農業農村部網站公告，7日，經中國動物衛生與流行病學中心確診，西藏自治區林芝市轄下的巴宜區、工布江達縣和波密縣發生非洲豬瘟疫情。截至目前，全中國大陸31個省市自治區僅剩下海南島，尚未傳出豬瘟疫情。

3月7、8日，台灣邀請英、中、俄、日、韓、泰、越等國及世界動物衛生組織（OIE）經常諮詢的國際流行病學專家在台大召開「2019非洲豬瘟預防與控制國際研討會」交流防疫資訊，中國學者也出席。但這次陸方在OIE協助下，於北京召開非洲豬瘟國際會議，卻沒邀請台灣。