影／中國華融真有錢 公司高管被妻子舉報養60名小三

2019-04-09 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



繼中國華融資產管理股份有限公司（以下簡稱「中國華融」）前任黨委書記、董事長賴小民涉嫌嚴重違紀違法落馬後，最近又有一名高管黃新涉嫌嚴重違紀被其妻子萬莉莉實名舉報。萬莉莉在舉報的視頻稱其丈夫黃新生活作風敗壞，有60多名情人，出差時經常花3000元人民幣嫖娼，對象是網路上的年輕貌美女子。

萬莉莉提供的證據材料稱，黃新現任中國華融發展研究部高級經理（原孫政才機要秘書），黃新生活作風敗壞，有60多名情人，其中，黃新與一個名叫董某慧（重慶籍）的情人育有一子。黃新的另一名固定情人胡娜（貴州籍）則被其安排常年居住在北京市朝陽區水碓子某社區，黃新每月給胡娜光保養費用就是9000元。

而黃新對這種生活現狀並不滿足，其出差時經常通過網約與當地年輕貌美的女子發生性關係，嫖娼報價為3000元一次。

黃新有6處房產，目前知道詳細的地址有4套。這些房產分別登記在其二姐黃玉潔和四姐黃四婷名下。萬莉莉稱，她與黃新是2016年底結婚，婚後她多次發現黃新有出軌行為，為了黃新的前途考慮，她一直是隱忍的態度。

起初黃新還對萬莉莉寫了保證書，後來黃新不但沒有回心轉意，而反變本加厲，經常夜不歸宿，心情不好的時候還會毆打萬莉莉，並偷走萬莉莉的個人珍貴藏品。

中京資訊網稱，當局已收到舉報資料正進一步核實中。

不少看了視頻的網友留言稱，「這研究部經理是不是工作太輕鬆，太輕閒了？工資怎麼那麼高？」、「這得多大的勇氣，這得有多大的仇」、「這女的還是為民除了害，是個好女人」、「還有人說，這貨腎真好，壞人報應遲早要來」！