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問涼山大火倖存消防隊是否自責 視董倩遭批冷血

2019-04-09 19:27聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

四川涼山州木里山火導致31人死亡，其中有26人來自涼山州森林消防支隊西昌大隊。央視節目《面對面》節目主持人董倩在訪問火災中倖存的消防隊員引發爭議，被批評誘導消防隊員去回憶傷痛，是冷血而且像審犯人。

大陸網友紛紛到董倩的新浪微博留言，批評她冷血，又指她問問題的態度似警員審問犯人，要求她滾出央視。

四川涼山州木里上月底發生森林大火，31名救火人員犧牲。其中有26人來自涼山州森林消防支隊西昌大隊。

4月3日，大陸央視節目《面對面》節目到西昌大隊採訪，主持人董倩訪問4名在火災中倖存的消防隊員，其中兩條問題董倩問消防隊員趙茂亦是否想救戰友及會否自責，被網友批評誘導消防隊員回憶當時的情景，在消防員傷口撒鹽。

趙茂亦說，「我翻過倒木的時候火已經在我身邊了，我下意識回頭一下」。董倩問趙，你看到了甚麼那一下？趙說，看到了戰友絕望的表情。董倩問，你跟那個戰友關係好嗎？趙茂亦稱，「他一直把我當大哥，他是王佛軍，我們中隊最小的一個，18歲。」董倩再問：你想救他嗎？趙茂亦說，我想救他，但是來不及，如果我回頭拉他一把我估計也在裏面了。董倩最後問「你會自責嗎？」趙茂亦說，這幾天從下山開始，做夢我就會夢到他。開始我夢到他向我招手，就說班副，拉我一把。

大陸網友們看完節目後紛紛批評董倩提問不當，有的說，問得過於冷血無情，而且沒有尊重消防員，提問時如警察審問犯人般嚴厲。大批網友湧到董倩的微博留言，亦有人批評她以往主持節目水平不高，翻舊賬指她經常說話都有口誤，認為董倩拉低了央視的水平，甚至還有人發起「董倩滾出央視」的話題。

央視主持人董倩訪問涼山火災中倖存的消防隊員是否自責，被批評冷血而且像審犯人。（新...
央視主持人董倩訪問涼山火災中倖存的消防隊員是否自責，被批評冷血而且像審犯人。（新浪微博照片）
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