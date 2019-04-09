三代人守護抗戰英烈無名墳80年 期盼入祀台北忠烈祠

2019-04-09 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



記者陳言喬／台北報導

清明時節，南京73歲婦人邵翠明一如往年祭拜家族墳頭裡的兩個不知名的抗戰陣亡士兵，80多年來這兩人一直被當地稱為「新庄中國兵」。

南京關愛抗戰老兵志願者錢肖松最近到了台北，詢問有關單位能否協助查詢到這兩名抗戰陣亡的兵籍資料，並了解入祀忠烈祠的規定。

錢肖松根據邵翠明的轉述，邵的公公易傳榮在1937年底或者1938年初的某天早晨，發現兩個年輕的中國士兵死在了自己家的田地裡。

「他倆很年輕，穿著中國軍隊的軍裝，混身是血已經陣亡，易傳榮一邊哭一邊偷偷和村民們把他們的遺體收斂起來，葬在自己家的祖墳裡」。

此後，每年的清明節、中元節和冬至，易傳榮都會在祭掃自家祖墳的同時，也給兩名中國兵掃墓、燒紙。1969年易傳榮去世，邵翠明從公公易傳榮那裡接過了守護的「接力棒」。自此又經歷了50年，她說，公公做了一輩子的事，她也會繼續做。

邵翠明的二女兒易紅香說，他們家人一直都把兩位犧牲士兵當作去世的家人看待，「那麼年輕就為國犧牲，就當作是自己的家人！」

錢肖松說，當地曾是1937年南京保衛戰周邊最慘烈的戰場之一。因為眾所周知的原因，很長一段時間，村民都不敢給中國士兵豎立墓碑，涉及這場戰役的人和參與埋葬兩名士兵村民相繼離世，他們的名字、來歷，也就無從查證。大家習慣稱為「新莊中國兵」。

近年，大環境稍微允許，中共開始肯定國軍在正面戰場抗日功績，他們才在2018年10月設立了墓碑。這也是目前為止，南京發現唯一一處南京保衛戰陣亡士兵的墓地。

據南京現代快報引述當地志願者唐凱長年的研究，南京保衛戰主要分外線和複廓戰鬥，其中外線戰鬥中淳化是爆發惡戰的戰場之一。淳化戰鬥自1937 年12 月 4 日至 8 日日軍佔領淳化為止，歷時五天。進攻淳化一線陣地的日軍為第 9 師團第 18 旅團第 36 聯隊等，並配屬裝甲車十餘輛。中國守軍為 74 軍 51 師等部並配屬戰車部隊一個排，防守淳化主陣地的是 51 師 301 團。

面對日軍強大的炮火，中國軍隊利用構築的碉堡工事進行了頑強抵抗，擊退日軍數十次進攻，斃傷日軍五百人以上，擊斃日軍第 36 聯隊 12 中隊中隊長佐藤彌臧大尉。同樣中國守軍也付出了慘痛的傷亡代價，第 301 團代團長紀鴻儒負重傷，官兵傷亡高達 2300 人以上。

從相關史料推斷，兩位戰死在村民田地中的士兵應該是 51 師的士兵。