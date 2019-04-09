親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣小姐赴歐擊敗20國佳麗 闖10強大秀國旗選美照

與「女神」同行！媽祖婆曾飛上司令台

三代人守護抗戰英烈無名墳80年　期盼入祀台北忠烈祠

2019-04-09 18:13聯合報 記者陳言喬╱即時報導

記者陳言喬／台北報導

清明時節，南京73歲婦人邵翠明一如往年祭拜家族墳頭裡的兩個不知名的抗戰陣亡士兵，80多年來這兩人一直被當地稱為「新庄中國兵」。

南京關愛抗戰老兵志願者錢肖松最近到了台北，詢問有關單位能否協助查詢到這兩名抗戰陣亡的兵籍資料，並了解入祀忠烈祠的規定。

錢肖松根據邵翠明的轉述，邵的公公易傳榮在1937年底或者1938年初的某天早晨，發現兩個年輕的中國士兵死在了自己家的田地裡。

「他倆很年輕，穿著中國軍隊的軍裝，混身是血已經陣亡，易傳榮一邊哭一邊偷偷和村民們把他們的遺體收斂起來，葬在自己家的祖墳裡」。

此後，每年的清明節、中元節和冬至，易傳榮都會在祭掃自家祖墳的同時，也給兩名中國兵掃墓、燒紙。1969年易傳榮去世，邵翠明從公公易傳榮那裡接過了守護的「接力棒」。自此又經歷了50年，她說，公公做了一輩子的事，她也會繼續做。

邵翠明的二女兒易紅香說，他們家人一直都把兩位犧牲士兵當作去世的家人看待，「那麼年輕就為國犧牲，就當作是自己的家人！」

錢肖松說，當地曾是1937年南京保衛戰周邊最慘烈的戰場之一。因為眾所周知的原因，很長一段時間，村民都不敢給中國士兵豎立墓碑，涉及這場戰役的人和參與埋葬兩名士兵村民相繼離世，他們的名字、來歷，也就無從查證。大家習慣稱為「新莊中國兵」。

近年，大環境稍微允許，中共開始肯定國軍在正面戰場抗日功績，他們才在2018年10月設立了墓碑。這也是目前為止，南京發現唯一一處南京保衛戰陣亡士兵的墓地。

據南京現代快報引述當地志願者唐凱長年的研究，南京保衛戰主要分外線和複廓戰鬥，其中外線戰鬥中淳化是爆發惡戰的戰場之一。淳化戰鬥自1937 年12 月 4 日至 8 日日軍佔領淳化為止，歷時五天。進攻淳化一線陣地的日軍為第 9 師團第 18 旅團第 36 聯隊等，並配屬裝甲車十餘輛。中國守軍為 74 軍 51 師等部並配屬戰車部隊一個排，防守淳化主陣地的是 51 師 301 團。

面對日軍強大的炮火，中國軍隊利用構築的碉堡工事進行了頑強抵抗，擊退日軍數十次進攻，斃傷日軍五百人以上，擊斃日軍第 36 聯隊 12 中隊中隊長佐藤彌臧大尉。同樣中國守軍也付出了慘痛的傷亡代價，第 301 團代團長紀鴻儒負重傷，官兵傷亡高達 2300 人以上。

從相關史料推斷，兩位戰死在村民田地中的士兵應該是 51 師的士兵。

錢肖松說，易家人不會說什麼大道理，但數十年來他們用行動付出值得敬佩。他將在蒐集更多資料後向台北忠烈祠申請為兩名抗戰士兵入祀，未來並希望能安排守護英烈墳地的易家人來忠烈祠弔祭。

2018年10月南京關愛抗戰老兵聯盟為兩無名戰士設立新墓碑「新庄中國兵」。（錢肖...
2018年10月南京關愛抗戰老兵聯盟為兩無名戰士設立新墓碑「新庄中國兵」。（錢肖松提供）
分享
在「新庄中國兵」墳地附近有許多戰鬥工事，圖為疑被日軍機砲轟擊毀損的中國軍隊構築的...
在「新庄中國兵」墳地附近有許多戰鬥工事，圖為疑被日軍機砲轟擊毀損的中國軍隊構築的碉堡。（取自現代快報）
分享
邵翠明帶著志願者到田間墳地找尋「無名中國兵」。（取自取代快報）
邵翠明帶著志願者到田間墳地找尋「無名中國兵」。（取自取代快報）
分享

日軍抗戰國軍
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

北京故宮院長單霽翔退休 「秒就業」任寧波文博會顧問

2019-04-09 18:06

比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32

青海設「月經假」 經痛可休兩日

2019-04-09 17:08

首例！庭審遲1分鐘被法官罰393元 被告反告求償672萬

2019-04-09 15:47

影／情侶吵架竟摔狗出氣 毛孩飛一米外腿部骨折、肝臟破裂

2019-04-09 14:29

網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06

又現排隊搶買網紅商品 這次是地毯

2019-04-09 12:33

戴紅領巾短裙捕魚 直播女主播遭拘留罰款

2019-04-09 11:24

戴红领巾「清涼」捕鱼 網紅被關12天

2019-04-09 11:22

996血汗工作文化 中國上班族多數只能隱忍

2019-04-09 10:41

日趨專業化 長租公寓進入洗牌期

2019-04-09 01:51

300萬人以上大城 放寬落戶條件

2019-04-09 01:51

重慶果園港 造國際多式聯運中心

2019-04-09 01:51

中朝集安—滿浦公路口岸開通

2019-04-09 01:50

習近平帶隊 北京通州植樹

2019-04-09 01:23

四川涼山 又見火燒山

2019-04-09 01:22

法學專家邵子平被取消台灣戶籍 移民署：可申請回復

2019-04-08 20:38

文革腔凌友詩稱民進黨偷換概念 陸委會：已違法

2019-04-08 20:02

邵子平要告移民署 陸委會：大陸人可依法提行政救濟

2019-04-08 20:01

邵子平擬提告 移民署：依法廢止台灣戶籍

2019-04-08 18:16

中共整肅網路言論 微博開鍘于建嶸、六神磊磊等帳號

2019-04-08 17:42

邵子平控移民署 兩岸學者張五岳：不除他籍才違法

2019-04-08 17:38

推特按讚也不行 浙江律師遭官方通報

2019-04-08 17:10

飛美客機引擎失靈！放油返上海 乘客嚇壞：想寫遺囑

2019-04-08 16:43

北京故宮院長單霽翔退休 敦煌研究院長王旭東接任

2019-04-08 15:15

要求打疫苗2度遭拒絕 香港機場餐廳店員染麻疹

2019-04-08 15:00

倪匡批一國兩制訪談臨時被抽起 香港電台稱技術出錯

2019-04-08 15:00

央視春晚開創者黃一鶴過世

2019-04-08 14:44

大陸首例3D「刷臉」搭地鐵 2秒進站

2019-04-08 14:34

她逛Uniqlo驚見父子三人坐地玩牌 不慎撞到孩子還遭嗆

2019-04-08 14:31

辱罵四川大火殉職消防員 陸網友遭跨省拘捕

2019-04-08 13:53

吳雅珠 獲國際中華小姐季軍

2019-04-08 13:19

涉林奕含案 福州教育局：關停「陳藝國文」在線平台

2019-04-08 12:35

最駭人的祭祖法 陸藝術家挖出亡父骨裸身合照

2019-04-08 12:16

「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45

毛澤東孫毛新宇 與家人回韶山祭祖

2019-04-08 09:40

閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01

清明連假 陸國內旅遊收入近480億

2019-04-08 02:01

四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01
看更多

熱門文章

美國大學民調顯示 兩岸若開戰僅23%台灣人願抵抗

2019-04-09 02:06

逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器

2019-04-09 09:04

美專家：貿易戰或改變中國國運

2019-04-09 09:58

張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

2019-04-09 11:00

倪匡：根本不相信一國兩制

2019-04-09 12:08

行車記錄器放家裡 竟拍到妻子與鎮長幹出這種事…

2019-04-09 15:47

文革腔凌友詩稱民進黨偷換概念 陸委會：已違法

2019-04-08 20:02

華為傳破例售5G晶片 僅限蘋果

2019-04-09 11:11

楊流昌：台灣政治人物對香港及一國兩制過於汙名化

2019-04-08 23:02

河北醫院LED螢幕 出現「日本萬歲」辱華標語

2019-04-08 20:35

蘇起擔憂「明年大選前 兩岸形勢最危險」

2019-04-09 01:10

法學專家邵子平被取消台灣戶籍 移民署：可申請回復

2019-04-08 20:38

比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32

戴紅領巾短裙捕魚 直播女主播遭拘留罰款

2019-04-09 11:24

網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06

京東要淘汰「三類人」 網友：劉強東性價比最低應被淘汰

2019-04-08 20:51

小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08

港府官員建議高雄：你贏我贏把餅做大

2019-04-09 09:13

大陸中飛租賃擱置百架波音737 MAX訂單 停止付款

2019-04-09 16:02

判了 香港占中9人被定罪

2019-04-09 13:00

新髮型醜爆！男子情緒崩潰 強壓設計師剃頭洩憤

2019-04-09 16:11

邵子平被除籍喊告 陸委會：可提行政救濟

2019-04-09 01:20

邵子平要告移民署 陸委會：大陸人可依法提行政救濟

2019-04-08 20:01

北京故宮院長單霽翔退休 「秒就業」任寧波文博會顧問

2019-04-09 18:06

996血汗工作文化 中國上班族多數只能隱忍

2019-04-09 10:41

浙江官員集體嫖娼被抓 遭四人敲詐過百萬

2019-04-09 11:13

戴红领巾「清涼」捕鱼 網紅被關12天

2019-04-09 11:22

佔中案宣判：9人全部有罪「內心平靜、無怨無悔」

2019-04-09 13:19

又現排隊搶買網紅商品 這次是地毯

2019-04-09 12:33

全球百大快速消費品牌 康師傅排第12中國最有價值

2019-04-09 15:18

格力電器部分股權擬轉讓 傳鴻海成潛在收購方

2019-04-09 10:42

中共批評前國際刑警主席孟宏偉：不知止，終自毀

2019-04-09 17:56

比阿里和騰訊還夯 全球投資人搶著投資這家中國酒廠

2019-04-09 00:40

邵子平以陸客身分來台 內政部：依法註銷戶籍

2019-04-08 20:37

陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14

大摩續看好人民幣 上調今明兩年目標

2019-04-09 11:23

花卉生產 大陸成全球第一

2019-04-09 01:51

貿易分歧大 李克強訪歐 聯合聲明恐難產

2019-04-09 01:14

「震撼」港媒：人大擬為港23條釋法

2019-04-09 13:18

習近平、李克強相繼訪歐有無美國因素？ 陸：看不出來

2019-04-08 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top