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比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32聯合報 記者林則宏╱即時報導

虛擬貨幣在大陸的發展又面臨一大利空。大陸國家發展和改革委員會最新發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本，徵求意見稿）》意見稿》)，鑑於電力耗費過度，已將虛擬貨幣「挖礦」活動（比特幣等虛擬貨幣的生產過程）列為「淘汰類」產業。

中新社旗下新媒體《中新經緯》指出，大陸的《產業結構調整指導目錄》由鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別組成。

「鼓勵類」主要是對經濟社會發展有重要促進作用，有利於滿足人民美好生活需要和推動高質量發展的技術、裝備、產品、行業。最新這份意見稿顯示，大數據、雲端運算、信息技術服務及國家允許範圍內的區塊鏈信息服務均屬鼓勵類產業。

「限制類」主要是工藝技術落後，不符合行業准入條件和有關規定，禁止新建擴建和需要督促改造的生產能力、工藝技術、裝備及產品。

其中包括，高密度數位影音光碟播放機碟片製造、影音光碟機生產線（VCD系列整機產品）、白酒生產線（白酒優勢產區除外）、酒精生產線、煙草製品加工項目、別墅類房地產開發項目、高爾夫球場項目、賽馬場項目、排放標準「國三」及以下的機動車用發動機等。

「淘汰類」主要是不符合有關法律法規規定，不具備安全生產條件，嚴重浪費資源、汙染環境，需要淘汰的落後工藝、技術、裝備及產品。虛擬貨幣包括：「挖礦」活動、超過生態承載力的旅遊活動和藥材等林產品採集等產業。

上海《澎湃新聞》稱，比特幣被點名為「落後生產工藝裝備」與其設計之初的共識機制PoW（Proof of Work）有關。比特幣世界的PoW機制是指工作量證明機制，主要特徵是用戶端需要通過計算高難度的「哈希函數」得出一個結果，驗證方通過結果來檢查用戶端是否做了相應的工作，若驗證通過，就能得到較為豐厚的「比特幣」獎勵。

報導指出，「挖礦」則是獲取比特幣的運算過程，本質是爭奪比特幣公開記帳系統的記帳權。在比特幣的世界裡，大約每10分鐘會向公開帳本記錄一個數據塊，這個數據塊包含這十分鐘內全網已被驗證的交易。

因為所有的挖礦電腦都在嘗試打包這個數據塊提交，於是最後以誰提交的為最終結果，是需要爭奪的。若一台用戶端記帳成功，其他用戶端為爭奪記帳權所做出的工作即全部宣告作廢，不會得到任何形式獎勵。

快速爭奪記帳權需要更高效的電腦，理論上，更高級的電腦需要消耗更多電力。據Digi Conomist統計，2017年全球為比特幣投入的電力資源約為48.5太TW/h（1 TWh=10億度），也就是485億度，而伊拉克全國一年用電量也只有444億度，電力成本占比特幣發行成本的七成以上。

因此，全球主流礦區多集中在水力資源豐富的地區，已取得廉價水電，同時解決礦機噪音和散熱問題。

澎湃新聞表示，對於比特幣「挖礦」耗費電力的爭端在虛擬貨幣界一直存在，很多人認為礦機常年高速運轉，耗費大量電力，生產出來的卻是「一種虛無縹緲的東西」，純屬資源浪費。

但大陸西南地區的比特幣礦工王軍認為，中國2015年棄電500億度，「礦場」設在西藏和四川解決了當地很多「棄水、棄電」問題。

為突破oW共識機制的弊端，全球第二大區塊鏈網路乙太坊使用的是PoS機制（Proof of Stake）。PoS是一種權益證明，根據持有數位貨幣的量和時間長度進行利息分配，最核心的邏輯是—誰持有幣，誰就有網路的控制權。

雖然在PoS機制同樣需要運算能力解決函數難題，但數學難題的難度和持幣者的「幣齡」相關，持幣者持有時間越長，函數越簡單，挖到幣的概率越大。相較比特幣的PoW機制，PoS機制幾乎不存在浪費電力的問題。

不過，現實情況依然是，基於PoW機制的比特幣在虛擬貨幣界仍是一家獨大，市值常年維持在全球虛擬貨幣總市值的一半以上。

根據全球比價網站CoinMarketCap資料，目前比特幣報價約5,260美元，總市值近928億美元，占全球加密貨幣市場的51.1%。雖然基於PoS機制的乙太坊是全球第二大加密貨幣，但其188億美元的總市值只占比特幣的五分之一。

虛擬貨幣「挖礦」活動因太過耗費電力，已被大陸列為「淘汰類」產業。其中，比特幣將首...
虛擬貨幣「挖礦」活動因太過耗費電力，已被大陸列為「淘汰類」產業。其中，比特幣將首當其衝。（網路照片）
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比特幣虛擬貨幣
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