澳洲公民楊恆均在中國被拘 澳媒聯合調查揭秘辛

2019-04-09 18:37 世界日報 中國新聞組／北京9日電



澳洲媒體昨日報導，今年1月起遭中國拘押的澳洲公民楊恆均，及曾在2017年在中國被拘留6天馮崇義，之所以會在中國「出事」，是因為北京為了打探2016年時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）對中調查的消息。

澳洲廣播公司（ABC）指出，中國政府情報探員特別想從兩人口中挖出政府顧問加諾（John Garnaut）的資料。加諾奉滕博爾之命與澳洲安全情報組織（ASIO）合作，主導被列為最高機密的中國干政調查。

另據BBC報導，中國外交部發言人華春瑩2019年1月曾證實：「經向有關部門了解，澳洲籍人員楊軍（楊恆均）因涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國家安全局近期依法對其採取強制措施進行審查。目前該案正在偵辦過程中。楊軍的各項合法權利均得到了充分保障。中方對楊軍採取強制措施後，已向澳洲駐華使館進行正式通報。」

楊恆均1965年出生，1987年畢業於上海復旦大學，隨即進入中國外交部工作，也曾在海南省政府任職。1992年被調職香港一家中國國有企業，直到1997年香港政權移交為止，同年轉到美國加入大西洋理事會從事研究工作。

楊恆均2000年在澳洲取得博士學位，並取得澳洲公民身份。同期開始從事創作，曾在互聯網發表三部曲間諜小說《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。2008年，楊恆均發表公開信，呼籲澳洲華人警惕北京奧運火炬傳遞活動所帶來的中國民族主義宣傳，使其成為澳洲華人社群之間廣為人知的人物。

除了楊恆均，作家馮崇義2017年被中國情報官員拘押多日，訊問他和加諾的往來細節。馮崇義說，中國政府想「鉅細靡遺」地知道加諾正在做什麼，「他們知道很多關於他（加諾）的事，問話時也不掩飾對他的氣憤」。

中央社報導，澳洲廣播公司專題節目「四角」（Four Corners）、「世紀報」（The Age）和「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）的聯合調查，披露兩人遭中方問話的細節。

馮崇義表示，中國安全官員問到最後，還威脅他不得透露問話內容，否則就要以刑事罪名在中國控告他。加諾表示，楊恆均和馮崇義都是在他主持聯邦政府調查期間遭中方問話，這似乎是北京蔑視澳洲主權的又一表現。

「四角」、「世紀報」和「雪梨晨驅報」聯合調查還發現，據稱楊恆均在2018年準備於雪梨和加諾見面時，就遭中國官員攔下問話，楊恆均已是澳洲公民。

加諾表示，中國官員對他代表澳洲安全情報組織的調查非常感興趣，「（他們詢問楊先生）關於我的事，我們的關係、我在做什麼、我在忙什麼。」

楊恆鈞今年1月19日從美國飛往廣州時遭中國情報官員逮捕，被控危及國安，軟禁在一處設施內。