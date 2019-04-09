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首例！庭審遲1分鐘被法官罰393元 被告反告求償672萬

2019-04-09 15:47世界日報 香港新聞組／香港9日電

司法史首宗，被告審訊遲1分鐘遭令交出保釋金。 世界日報記者高雪景／攝影
司法史首宗，被告審訊遲1分鐘遭令交出保釋金。 世界日報記者高雪景／攝影
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東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明，早前審理一宗行人疏忽過馬路票控案件時，因案中尼泊爾籍女被告在審訊時遲到1分鐘，遂要求她交出100港元（約新台幣393元）保釋金及每日必須準時出席聆訊。文匯報報導，女子早前就保釋金向高院提出司法覆核，上周獲判勝訴發還保釋金後，入稟區域法院，指何官惡意及錯誤作出保釋令，令她失去自由及受感情傷害，向何官索償逾170萬元（約新台幣668萬元），成為司法史上首宗被告向裁判官索償個案。

車禍受傷 她拄杖如廁遲到

據報導，原告是尼泊爾籍女子Thapa Kamala，被告是主審該案的暫委特委裁判官何麗明。入稟狀指，何官在去年1月10日開始審理該案，原告有律師代表並親身出庭；審訊第二天下午2時半開庭，原告因前往洗手間而遲了1分鐘進庭，她當時亦因交通意外受傷需要以枴杖行路，但何官不接納解釋，下令原告以100元現金保釋，並須每日準時出庭應訊。

入稟狀續指出，根據《裁判官條例》第18條，某一方如有律師代表，即使缺席亦不當作缺席；故何官沒有合法及合理權限要求原告交出保釋金和準時出席聆訊，行為屬惡意及錯誤作出保釋令。

原告就她被迫出庭失去自由，索償30萬元（約新台幣118萬元）；須交保釋金的感情傷害，索償20萬元；交通意外受傷感痛楚及不適，亦要出庭應訊，加劇痛苦，索償20萬港元（約新台幣79萬元）；何官明知沒有法律權利作出該些命令，仍刻意堅持錯誤決定，態度任意及令人壓迫，要求索懲罰性賠償100萬港元；原告連同其他費用總共索償170.88萬元（約新台幣672萬元）。

庭上爭拗 何官拘辯方律師

報導指出，今年2月12日傳媒亦曝光何官下令拘捕本案辯方大律師梁耀祥的罕見事件，指1月31日何官在東區裁判法院處理一宗發生於2016年，涉及行人疏忽的交通意外案件時，指梁耀祥於1月2日在庭上與其爭拗時，涉以一句「Are you insane？（你瘋了嗎？）」作出侮辱性言語，遂根據《裁判官條例》向梁簽發拘捕令。

梁耀祥於2月12日向傳媒稱，早前在庭上屢遭何官針對，澄清自己言論並非責罵，只是出於關心。

又透露曾就何官的不當舉動提出司法覆核，雖然敗訴，但會於4月再提出上訴。

香港尼泊爾
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