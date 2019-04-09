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網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06世界日報 北京9日電

最近一篇華人女孩在美國當兵的帖子火爆網路，主角是一位25歲的深圳女孩，在美國參加了美軍，近視又有紋身的她在中國連當兵的資格都沒有，但是在美軍卻成為新兵營的「兵王」，現在是美軍陸軍空降兵，駐紮在阿拉斯加。

深圳女孩參加美軍成
深圳女孩參加美軍成"兵王"，美軍是不是很好混？
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壹讀網報導，這名女孩在帖子裡說：「我叫天才，今年25歲，目前是一名現役美國陸軍空降兵。我從小在深圳長大，於2018年在美國參軍。在經過了基礎訓練、技能學校，和傘兵學校的訓練後，我現在正式於傘兵單位服役。」

據報導，出國前，她在深圳讀書，是個宅女，最大愛好是cosplay，不運動。高中畢業後，美國親戚邀請她去玩，最後因為喜歡美國文化，她決定暫時留在美國上學。作為一名藝術生，那時候她夢想從事的職業是野生動物攝影師，沒想到先是做了平面設計的工作，現在又180度大拐彎參了軍。

報導指出，她說，參軍其實是個拍腦袋的決定，覺得這是一種挑戰自我的經歷。以前在中國的時候，她是不符合徵兵條件的，首先近視超過100度就不達標，別提她還有紋身。但美國對參軍的性別和身體要求都比中國低很多。

據報導，報名後，她先是通過文化考試和體檢，隨後就開始新兵訓練生活。美軍新兵訓練分為兩個部分，前半部分是9周的基礎訓練，後半部分是技能學校，學習特定兵種技能。

等到最後一次體能測試，她得了358分的高分，比滿分300分還高出58分。而第二名是310多分，讓她感覺自己在吊打整個營的小朋友。體能測試和課程考試的高分，也讓她以第一名的成績從技能學校畢業，獲得了「鋼鐵戰士」和「榮譽畢業」的稱號。

進入基礎訓練營以後，她每天早上5時起床，晚上7、8時結束訓練，中間包括體能、格鬥、射擊多方面的內容。

在高強度的訓練下，她終於成功拿到了象徵傘兵的「自由之翼」勳章，正式成為一名合格的陸軍空降兵。

據報導，正式上崗後，她的生活其實跟別的打工族差不多，就是上班、下班，和訓練。每天早上5時起床，晨練後9時才上班。只不過她們訓練的內容可能更硬核一些，比如需要頂著攝氏零下十幾度的氣溫，趴在雪地裡射擊。

報導指出，如今，網友們喜歡管她叫「才哥」。她說，她小時候並沒有受到過什麼性別歧視的教導，但是刻板印象也不少。她高中時，被外國人誇「strong」，把她氣得夠嗆，但是後來的她慢慢找到了自己喜歡的東西，開始發現強壯也是一種性感。

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