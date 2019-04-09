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影／情侶吵架竟摔狗出氣 毛孩飛一米外腿部骨折、肝臟破裂

2019-04-09 14:29香港01 記者溫嘉敏／報導

河南一對情侶吵架，男方竟將身旁的小狗抓起再摔到地上，送院後證實小狗的盤骨及腿部骨...
河南一對情侶吵架，男方竟將身旁的小狗抓起再摔到地上，送院後證實小狗的盤骨及腿部骨折、肝臟破裂，疑似長期遭受虐待。圖擷自／梨視頻
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有些人生氣時就愛砸東西洩憤，但無論如何都不該傷害其他人或動物！近日河南有一對情侶吵架，男方一時氣憤，竟將身旁的小狗抓起再摔到地上，小狗被拋飛一公尺以外、尖叫聲十分淒厲，即使小狗受傷仍一拐一拐地爬回來不及反應的女主人身邊。附近寵物店老闆看不過眼，衝前怒吼：「你怎不摔你自己？」小狗送院後證實盤骨及腿部骨折、肝臟破裂，疑似長期遭受虐待，目前還在治療中。

事情發生於上周三（3日），鄭州一間寵物店老闆描述，一對情侶在店門前吵架，男子突然抓起所養的小狗往地上狠摔。監視器片段顯示，一名男子站於一名女子面前，突然用雙手扣着小狗頸部，將牠拿起再過肩摔到地上，小狗被甩到一公尺以外，倒地時發出可憐的尖叫聲，只見小狗奮力站起來，但當時牠後腿已經無力，只能一拐一拐地爬回女子旁邊。且該名女子以及身旁另一名男子全程都坐在長櫈上毫無反應，完全沒有打算出手阻止摔狗的男子，或查看受傷後的狗狗。

寵物店老闆見狀立即出門抱起受傷小狗，怒罵情侶們：「小狗對你做了什麼！不想養別養，你怎麼不摔你自己？」老闆之後追問情侶還要不要小狗，結果對方直接說不要，然後就走了，老闆立即將被遺棄的小狗抱到醫院。令人生氣的是，醫生推斷小狗過去可能一直遭受虐待，因為身上有多處傷口、盤骨及腿部都骨折、肝臟破裂，情況甚至嚴重至需要留院觀察。

小狗目前仍處於受驚狀態，寵物店老闆表示，接獲很多善心人士希望捐款幫助小狗，首先會把小狗治好，如果沒有好人家願意收養牠，老闆就會留牠在店內自己養。不少網民看到片段後狠斥男子無人性，「摔壞腦子了嗎」、「神經病」、「狗已經沒有了，這種人以後會摔孩子」。亦有人心痛表示小狗非常無辜，「眼神看着真心痛 希望以後能遇到好人」，並認為老闆應該報警，將虐待寵物的人繩之於法，及設立保護動物的法例。

（影片連結點此）

延伸閱讀：

影／不滿小狗吃糞便 韓女退款不成摔死3個月幼犬惹公憤

影／抖音瘋傳內地男8拳打死狗 網民轟冷血

文章授權轉載自《香港01》

寵物抖音情侶骨折
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