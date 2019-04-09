大陸國博10日恢復開放 推絲路新展日限3萬人

2019-04-09 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸中國國家博物館10日將恢復開放，施行全員實名分時段預約參觀機制。目前觀眾可登陸其官網預約參觀，每天預約人數為3萬。同時，「殊方共享——絲綢之路國家博物館文物精品展」將於11日開幕，有12個絲路國家博物館參展。

據香港文匯網，四月11日和12日，國博將舉辦「絲綢之路國家博物館的功能與使命」的全球博物館館長論壇，並首發《海外藏中國古代文物精粹·英國大英博物館卷》新書。

國家博物館於3月20日閉館，4月10日將恢復開放，並啟動預約程序。個人觀眾需提前1天至5天在「國家博物館」官方網站或微信平台預約;團體觀眾可提前2天至7天進行預約申請，每批15人次至200人次，當日最多預約3批。每天分3個時段(9∶00—11∶30，12∶30—14∶00，14∶00—16∶00)預約，各時段預約量為1萬(個人觀眾8000人次、團體觀眾2000人次)。

據大陸國博官網，近5日的門票剩餘均在23000張左右。個人及團體參觀預約均採取實名制，需提供預約人的真實姓名、聯繫方式、二代身份證號碼等信息。每個身份證每天只能預約1次，預約編碼當天有效。參觀者憑預約時使用的本人二代身份證從國博北門入館參觀，工作人員在現場通過手持驗票終端完成身份驗證工作。

對於持身份證以外證件的觀眾，國博表示，預約後可通過人工綜合服務窗口由票務工作人員錄入相關信息，換取紙質二維碼憑證，掃二維碼憑證經館內安檢合格後入館參觀。未提前預約的觀眾，在國博未達到當日額定預約上限時，可以在現場掃描二維碼預約，刷身份證經館內安檢後參觀。預約後未入館或未按預約時間段入館的觀眾，系統將自動默認其賬號爽約1次，連續3次爽約的賬號，90天內將不能預約。