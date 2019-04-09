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張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

戴紅領巾短裙捕魚 直播女主播遭拘留罰款

2019-04-09 11:24聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

四川自貢市榮縣一名年輕女子唐某，因佩戴少先隊員的紅領巾、穿短裙在農田捕魚，並且上傳視頻至網絡，昨日被當地警方通報違反中共《英烈保護法》，涉嫌尋釁滋事罪，「嚴重褻瀆紅領巾象徵的愛國英烈、少年先鋒隊的榮譽、人民群眾的愛國情感，造成了惡劣社會影響」，並被行政拘留十二日並處罰金一千元。

據香港星島日報，中共官方近年大力整頓直播行業和短視頻，色情低俗、侮辱「國旗」「國歌」等行為均被視為違法，多名女主播被處以行政拘留。日本AV女優蒼井空去年佩戴紅領巾出現在商業活動，相關公司事後更被重罰。

據榮縣公安局官方微博昨日通報，去年開始，當地女子唐某「為博取眼球、增加粉絲和視頻觀看量，在農田中拍攝穿著鮮艷暴露、佩戴紅領巾的捕魚視頻」，視頻播放量高達三百餘萬次。

警方稱，紅領巾是中國少年先鋒隊的標誌，它代表紅旗的一角，是革命先烈的鮮血染成。唐某的行為已嚴重褻瀆紅領巾象徵的愛國英烈，已經在上月二十八日被警方逮捕，幫助其錄製視頻的吳某也被警方教育訓誡。自貢共青團微博也轉發了該條新聞，強調「用法律維護紅領巾的尊嚴」。

該新聞引起數千次網民熱議。由於女子上傳的所有視頻都是在田間捕魚，並無搔首弄姿作態，不少人點讚︰「勞動人民還不能戴紅領巾？」「這怎麼就算暴露了呢」。但共青團中央微博回應稱，經與公安部門溝通核實，（涉嫌違法）的有關視頻在網上造成惡劣影響，已被清理，目前網絡圖片和視頻均不是本案視頻。

（新浪微博照片）
（新浪微博照片）
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