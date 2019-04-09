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中朝集安—滿浦公路口岸開通

2019-04-09 01:50聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸與北韓集安—滿浦公路口岸正式開通儀式8日在吉林省集安市舉行。該口岸正式開通後，將成為中國大陸東北三省占地面積和建設規模最大、建設標準最高、查驗設備最先進的邊境口岸之一。

中新社報導，中朝（北韓）集安—滿浦公路口岸性質為國際性常年開放公路客貨運輸口岸，每周開關七天，周一至周五為進出口貨物驗放通關時間，周一至周日為出入境人員驗放通關時間。

集安公路口岸建設項目總投資2.8億元人民幣，占地面積10.28公頃，主要有客檢場地、貨檢場地、邊檢營房區和國門景區4個區域，總建築面積1.39萬平方公尺，由國門、客檢大樓、貨檢大樓、邊檢營房、海關監管庫、熏蒸房等12個單體建築組成。

中朝集安—滿浦公路口岸室外配備海關H986、全自動車身消毒設備、核輻射探測門、電子地磅和貨車（貨物）一站式智能通關係統，室內配備CT機、X光機、紅外線測溫儀、金屬探測門、核輻射探測門和標準化的海關申報台、開包查驗台及邊檢智能驗證台、自助驗證通道等先進的查驗設備。建設標準為年進出口貨物50萬噸、出入境人員20萬人次。

中朝集安—滿浦公路口岸正式開通後，吉林集安市對朝口岸將達到4個，涵蓋公路、鐵路、水運等多種通關模式。

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