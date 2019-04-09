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重慶果園港 造國際多式聯運中心

2019-04-09 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

位於重慶兩江新區的果園港是長江上游最大內河港。兩江新區管理委員會副主任楊立傑8日透露，將推動果園港水運口岸擴大開放盡快獲批，打造國際多式聯運中心。

中新社報導，在中國（重慶）自由貿易試驗區兩江片區成立兩周年新聞發布會上，楊立傑稱，兩年來，當地通過長江水道、中歐班列（重慶）物流通道、「陸海新通道」（指中國大陸與新加坡第三個政府間合作項目框架下的國際陸海貿易新通道）等三大物流通道的貫通發運，形成開放新能力。

目前，長江水道承擔重慶對外貿易貨運量九成以上、貨值七成以上，是重慶對外開放主通道。在果園港，中歐班列（重慶）物流通道與長江水道之間實現鐵水聯運無縫銜接，常態化發運班列。

首批運貿一體化模式運輸的哈薩克進口糧食班列2019年2月抵達果園港，進一步助推果園港成為國際物流分撥中心。3月，陸海貿易新通道（果園港）班列成功發運，實現「陸海新通道」、中歐班列（重慶）物流通道和長江水道在果園港無縫銜接。

通道貫通外，當地口岸功能也在強化。位於兩江新區的寸灘港先後獲批進口肉類、水果、糧食等國家級指定口岸。楊立傑透露，在寸灘港水運口岸基礎上，當地正推動開放口岸擴大至果園港，以便更好地發揮果園港核心樞紐作用。

重慶港務物流集團副總經理黃繼表示，果園港口岸開放功能預計年內可獲批。下一步將推進果園港多式聯運監管中心建設，並策劃申請在果園港設立進口糧食、木材、藥品等指定口岸功能及物流保稅功能。目前，兩江新區果園港和寸灘港外貿集裝箱年吞吐量約42萬TEU。

楊立傑說，未來重慶自貿試驗區兩江片區將強化多方面工作，包括提升各通道在果園港的集貨能力；推進果園港全面完成基礎設施建設，盡快建成智慧港口，加快魚嘴鐵路站建設進度，形成水鐵雙樞紐無縫聯動；推動果園港水運口岸擴大開放盡快獲批，並爭取設立魚嘴鐵路口岸，推進設立中新航空經轉口岸，打造國際多式聯運中心。

自貿試驗區
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