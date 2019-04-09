300萬人以上大城 放寬落戶條件

2019-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家發展改革委8日稱，2019年將繼續加大戶籍制度改革力度，在此前城區常住人口100萬以下的中小城市和小城鎮已陸續取消落戶限制的基礎上，城區常住人口100萬至300萬的大城市要全面取消落戶限制；城區常住人口300萬至500萬的大城市要全面放開放寬落戶條件，並全面取消重點群體落戶限制。

新華社報導，大陸國家發改委近日印發的「2019年新型城鎮化建設重點任務」明確，超大特大城市要調整完善積分落戶政策，大幅增加落戶規模、精簡積分項目，確保社保繳納年限和居住年限分數占主要比例。城市政府要探索採取差別化精準化落戶政策，積極推進建檔立卡農村貧困人口落戶。允許租賃房屋的常住人口在城市公共戶口落戶。

「2019年新型城鎮化建設重點任務」強調，推進常住人口基本公共服務全覆蓋。確保有意願的未落戶常住人口全部持有居住證，鼓勵各地區逐步擴大居住證附加的公共服務和便利項目。2019年底所有義務教育學校達到基本辦學條件「20條底線」要求，在隨遷子女較多城市加大教育資源供給，實現公辦學校普遍向隨遷子女開放，完善隨遷子女在流入地參加高考的政策。持續深化利用集體建設用地建設租賃住房試點，擴大公租房和住房公積金制度向常住人口覆蓋範圍。

根據「2019年新型城鎮化建設重點任務」，支持特色小鎮有序發展。完善政銀企對接服務平台，為特色產業發展及設施建設提供融資支持，為打造更多精品特色小鎮提供制度土壤。建立規範糾偏機制，淘汰錯用概念的行政建制鎮、濫用概念的虛假小鎮。組織制定特色小鎮標準體系，適時健全支持特色小鎮有序發展的體制機制和政策措施。