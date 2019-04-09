日趨專業化 長租公寓進入洗牌期

2019-04-09 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



經過幾年的「野蠻生長」，長租公寓行業正進入「洗牌期」。業界預計，未來房屋租賃機構將日趨專業化和規模化，市場集中度亦將隨之不斷提升。

據新華網報導，克而瑞副總裁張兆娟日前在「第三屆地新引力峰會」上表示，2017年開始，長租公寓市場上資本蜂擁而至，收購一棟樓往往是四五家公司在競價。2018年，行業遭遇了甲醛門、租金貸，以及部分租賃機構資金鏈斷裂跑路等問題後，四季度開始遇冷，不少企業暫緩布局長租公寓領域。2019年一季度開始，租賃行業開始復甦。經過了兩三年的洗牌，市場開始回歸理性。

魔方生活服務集團CEO柳佳認為，2018年長租公寓行業過熱。「就像人發燒一樣，體溫高會將病毒殺死，留下健康的細胞，人體免疫力也會增強。」她認為，行業中急功近利的企業、不扎實做公寓的企業被淘汰掉，剩下來的就是推動行業健康發展的主力。

根據易居克而瑞發布的「2019房地產多元投資領域全景報告」，中國大陸住房租賃市場總規模預計達15510億元，其中北上廣深一線城市合計達5565億元，占比35.9%。

中航信托信托業務部總經理李曉梅指出，「雖然目前住房租賃市場發展不健全、不成熟，但在北上廣深等熱點城市，租房仍是有不少年輕人的首選。隨著消費升級和年輕人居住理念的改變，租房逐漸將替代買房。同時，從合租房、群租房，轉向獨立的、有品質的公寓產品，也將成為都市年輕人的生活方式。」

從資本的動向來看，國際投資機構也在「用腳投票」，投資瞄準行業頭部企業。日前，加拿大魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）宣布戰略投資魔方生活服務集團，為其D輪融資1.5億美元。CDPQ亞太區私募股權投資總經理林明安表示，作為長期投資管理機構，CDPQ將為魔方的未來項目拓展提供資金保障和戰略支持。