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中共整肅網路言論 微博開鍘于建嶸、六神磊磊等帳號

2019-04-08 17:42聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共整肅、緊縮網路言論空間，力道越來越強。陸媒引述微博管理員今公告，為落實企業主體責任，嚴格貫徹執行《微博社區公約》《微博投訴操作細則》等社區管理規則中，關於「時政有害訊息」的規定，對微博內存在的時政有害訊息和帳號進行清查處置。並將按周公示時政有害帳號的處置情況。

據澎湃新聞，該項公告指，在3月21日至27日期間，根據相關法律法規要求，站方對發布時政有害訊息的一批帳號採取了禁言、關閉帳號等處置措施。

其中包括：于建嶸（粉絲數：720.7萬）、童大煥（粉絲數：65.3萬)、六神磊磊（粉絲數：47.5萬)、鬼燃夢幻方可天下太平（粉絲數：26.3萬）、孔令旗的地盤（粉絲數：17.9萬）等50個帳號。

站方表示，用戶發言和討論應符合相關法律法規和社區規則的要求。包括自媒體帳號在內的用戶，應遵守《互聯網信息服務管理規定》，不得製作、複製、發布、傳播法律、行政法規禁止的訊息內容。

公告還附上對「時政有害訊息」的界定，包括：一，反對憲法確定的基本原則。二，危害國家統一、主權和領土完整。三，洩露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益。四，煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣。五，破壞國家宗教政策，宣揚邪教、迷信。

六，散佈謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定。七，歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，侮辱、誹謗英雄烈士。八，宣揚賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪。九，煽動非法集會、結社、遊行、示威、聚眾擾亂社會秩序。十，突破社會道德底線、制度底線的負面訊息。十一，含有法律、行政法規和國家規定禁止的其他內容。

鑽研中國農村發展問題的學者于建嶸。新浪網
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