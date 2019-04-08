飛美客機引擎失靈！放油返上海 乘客嚇壞：想寫遺囑

2019-04-08 16:43 世界日報 中國新聞組／北京8日電



美國聯合航空一架航班6日從中國上海浦東機場起飛後，兩個小時後疑引擎故障，飛機爬升至高空約2.9萬英呎時突然急降，機長決定折返。有乘客透露，當時飛機餐發到一半，空姐突然很緊張把所有東西都收走，接著機長廣播引擎有問題放油返航，他說空服人員表現得很不對勁，自己一度考慮要寫遺囑。

綜合媒體報導，6日下午有網友發文稱，搭乘從浦東飛往美國UA87航班，在浦東機場起飛後不久返航，他說當時正在等待空服人員發送飛機餐，不料飛機餐發到一半時，空服人員突然將餐食全部收走，並要求乘客們繫好安全帶、收起小桌板。機長隨後宣布引擎有問題，需放油折返。

一名機上男乘客稱，「空姐當時的臉色都略有慌張，我也是第一次碰到這種事情，廣播引擎有問題的時候，我都開始打算寫遺囑了…降落的時候超緊張。」所幸的是，飛機最後平安落地，無人受傷。

據了解，該航班機型為波音777-200ER，機齡20年，原定從6日下午3時57分從浦東機場起飛，計畫飛行14小時18分鐘抵達紐瓦克機場（EWR）。不料起飛2小時後，機長發現引擎故障，飛機上升至2萬9000英尺十分鐘後發生速度下降情況，決定返航，於當地時間6時42分，返回上海浦東。

美國聯合航空稍後也在官網上發布該航班因「引擎問題」取消的消息，表示需要對飛機其中一具引擎進行評估，當時UA87航班取消後已經安排旅客轉搭隔天的UA2823航班。