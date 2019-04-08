北京故宮院長單霽翔退休 敦煌研究院長王旭東接任

2019-04-08 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據大陸新京報報導，執掌北京故宮博物院7年的院長單霽翔今日退休，繼任者為敦煌研究院前院長王旭東。

單霽翔生於1954年，畢業於北京清華大學建築學院城市規劃與設計專業，師從兩院院士吳良鏞教授，獲工學博士學位。單霽翔歷任北京市文物局局長，房山區委書記，北京市規劃委員會主任、國家文物局局長。

報導指，在國家文物局局長任上10年後，原本已屆退休之年的單霽翔接過故宮帥印。當時的故宮剛經歷「十重門」輿論危機，亟待重塑形象。

「我是故宮第六任院長，每一任院長都付出了極大的努力。」單霽翔曾說，因為故宮太複雜，安全問題至關重要，「平常說做一件事要萬無一失，我們是一失萬無。」

單霽翔接任故宮時，作為世界上規模最大的古代宮殿建築群，長期以來開放區域只佔30%，186萬餘件文物藏品99%沉睡在庫房，來故宮的觀眾雖然多，但80%都是沿著中軸線參觀古建築，很少能接觸到豐富多彩的文物。

截至2018年，北京故宮開放面積由2014年的52%，達到現今的80%以上，8%的文物將向公眾展出。

單霽翔在任這些年，故宮批量誕生「網紅」。從文物修復師王津，到故宮文創、口紅，再到文化活動「上元之夜」等，故宮屢屢在網路上掀起波瀾。而正如故宮內部人士所言，單霽翔本身成了故宮最大的「網紅」。

報導說，2017年，北京故宮網站訪問量達到8.91億，把186萬多件藏品的全部訊息放到網上。同年，故宮文創產品銷售達到15億元人民幣。

單霽翔一直自稱自己為故宮看門人，而非掌門人。如今卸下看門人職位，單霽翔將去哪裡？單霽翔曾說，他自稱是一名故宮講解員，在故宮前6年進行了近2000場講解，時間約2000小時。

「我退休以後想來當一名志願者（志工），到時候希望面試的時候手下留情。」單霽翔笑言。

報導指出，繼任者王旭東是甘肅人，1967年2月生於甘肅山丹，畢業於蘭州大學地質系水文地質與工程地質專業。現任敦煌研究院黨委書記、院長，蘭州大學兼職教授、博士生導師，西北大學兼職教授、博士生導師。

1991年，王旭東來到敦煌研究院，從事莫高窟壁畫及土遺址保護工作。2014年12月，任敦煌研究院院長。他也是繼常書鴻、段文傑、樊錦詩後第四任敦煌研究院院長。