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倪匡批一國兩制訪談臨時被抽起 香港電台稱技術出錯

2019-04-08 15:00世界日報 香港8日電

香港電台網頁及臉書（facebook）專頁早前就作家倪匡接受《鏗鏘說》的訪問作出預告，原訂昨晚7時播出訪問，但改為重播莊文強訪問，網民質疑訪問遭港台臨時抽起。港台表示，是電腦系統出錯，完全屬技術問題，和政治或自我審查無關。

綜合媒體報導，港台facebook專頁及Youtube平台昨晚均有上載倪匡訪問。曾經歷內地鬥地主的倪匡在訪問中提到，對鬥地主演變成為遊戲表示，「豈有此理到極點，我都聽到傻囉，那麼殘忍的事你都可以拿它當遊戲？」

訪問中，倪匡談及香港言論自由、取消議員資格（DQ）事件，以及內地文革時情，港台機構傳訊組總監伍曼儀稱，因電腦技術問題，錯播已播出的莊文強訪問，正了解事件以找出原因，並責成同事處理，又強調事件「完全不涉及政治因素」，將於《鏗鏘說》重播時段播出正確的倪匡訪問。

談到小說《追龍》，倪匡坦言「當然是指香港」，笑指港人討論一國兩制被破壞很天真，稱根本不相信一國兩制，「一國兩制是共產黨說的，共產黨幾時靠得住過？一句話都沒有實現過，幾十年了」。主持石永泰問及香港有甚麼優點消失會導致城市毀滅，倪匡直言是言論自由，因「言論自由是一切自由之母，沒有言論自由就沒有其他自由」，指DQ事件正是違反言論自由原則。

石永泰在節目中問及倪匡對年輕人有何寄語時，倪匡形容「共產黨管治的地方怎會有希望？沒有希望的。」對於香港未來，倪匡自言想法悲觀，「受共產黨管治的地方怎麼會有希望？同大陸任何一個城市一樣，作用越來越細」，最後唯一作用就是讓貪官匯錢到西方世界。

倪匡香港共產黨
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