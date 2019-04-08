她逛Uniqlo驚見父子三人坐地玩牌 不慎撞到孩子還遭嗆

2019-04-08 14:31 香港01 記者喬納森／報導



女網友指出，行經Uniqlo時不慎撞到一名男童，隨即發現有父子三人坐在地上玩卡。圖／fb專頁《生仔要考牌系列》 分享 facebook

動畫中任何地方都是卡牌遊戲的戰場，但回歸現實，許多場地卻不適合玩牌。一名女網友日前貼出照片指出，行經Uniqlo其中一間分店時，不慎撞到一名男童，隨即致歉，卻發現當時有一對父子坐在店內的地面玩卡。

父親看到兒子被撞，即用英文向兒子稱「眼睛瞎了，沒帶眼睛出門啊」。樓主當場以英文反擊，更向經理求助，最終店方請這對父子離開時，該名父親臨走前揚言「下次會再來」。樓主稱聽口音該父子三人不像香港人，可能是東亞地區的人士，而網友則批評該父親的行為自私，為孩子做了壞榜樣。

樓主日前投稿至facebook專頁《生仔要考牌系列》，表示因好友即將誕下女兒，所以上月底到Uniqlo銅鑼灣分店購買印有米奇老鼠圖案的嬰兒套裝，並且打算速戰速決，買完便離開。

樓主指出，當時是平日下午，她在童裝部「可能太專心，走一走不小心撞到」，感覺是一隻小狗的高度，以為撞到其他人的寵物，於是道歉，但隨即發現被父子三人怒瞪，3人分別年約30歲、8歲及5歲，正坐在地下玩牌。

該名父親疑肆用著大馬或新加坡口音的英語，向兒子稱「眼睛瞎了，沒帶眼睛出門啊」，樓主氣憤得以英語跟對方理論，但對方「完全不覺得自己有問題」。樓主隨即向職員求助，隨後店方請三父子離開，當時該名父親用英語揚言「我下次會再來」。

貼文引起網友討論，紛紛批評該名父親的行為自私和厚臉皮，為孩子做了壞榜樣。有人則擔心該父親認為自己沒錯，可能會反過來投訴，結果令職員受罪。

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