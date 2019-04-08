親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

要求打疫苗2度遭拒絕 香港機場餐廳店員染麻疹

2019-04-08 15:00世界日報 香港8日電

要求打疫苗2度遭拒絕 香港機場餐廳店員染麻疹 中國新聞社
要求打疫苗2度遭拒絕 香港機場餐廳店員染麻疹 中國新聞社
分享

香港麻疹個案昨再增一確診案例，患者為在機場非禁區範圍「越棧」餐廳工作的男侍應，現於瑪嘉烈醫院留醫，情況穩定。今年麻疹個案累計已56宗，當中25人在機場工作。該餐廳店長表示，患者曾兩度到機場接種站想接種疫苗遭拒，最終不幸染病，其他員工則已接種或已有抗體。

大公報報導，30歲患者報稱曾接種麻疹疫苗，但據衛生署資料顯示，其麻疹疫苗接種紀錄不詳。他4日發燒，到位於港鐵東涌站內盈健醫務中心求醫，翌日出疹；同日他再到北大嶼山醫院急症室求診，並轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。

患者於潛伏期及病毒傳染期內均無外遊，也無接觸麻疹病人，至於相關家居接觸者包括母親及兄長，均未有出現病徵，正接受檢查。

「越棧」機場分店侯店長表示，所有店員工作時均有戴口罩，也有勤洗手或用消毒洗手液清潔雙手，在機場未爆發麻疹時，店內一日兩至三次清潔及消毒，兩周前已再加密消毒次數，包括被客人接觸過的餐牌。

他說，患者未發病前曾兩度到機場接種站要求打針，首次因無法證明在機場工作，被拒進入禁區接種，第二次則因不符合衛生署接種新安排再被拒。她說，該員工發病當日已立即求醫，但當時測試並無證實他染上麻疹，毋須留院，而其他員工多為80後或較年長人士，均有接種疫苗或體內已有抗體，故不太擔心。

截至昨日，衛生署機場接種站已累計為7947人接種麻疹疫苗；但在衛生署收緊接種安排後，過去1周，每日為機場員工接種疫苗數字急跌，由1日公布的144針，急跌至日前公布的10針。

機場麻疹疫苗
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

大陸首例3D「刷臉」搭地鐵 2秒進站

2019-04-08 14:34

她逛Uniqlo驚見父子三人坐地玩牌 不慎撞到孩子還遭嗆

2019-04-08 14:31

涉林奕含案 福州教育局：關停「陳藝國文」在線平台

2019-04-08 12:35

最駭人的祭祖法 陸藝術家挖出亡父骨裸身合照

2019-04-08 12:16

北京故宮院長單霽翔退休 敦煌研究院長王旭東接任

2019-04-08 15:15

倪匡批一國兩制訪談臨時被抽起 香港電台稱技術出錯

2019-04-08 15:00

央視春晚開創者黃一鶴過世

2019-04-08 14:44

辱罵四川大火殉職消防員 陸網友遭跨省拘捕

2019-04-08 13:53

吳雅珠 獲國際中華小姐季軍

2019-04-08 13:19

「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45

毛澤東孫毛新宇 與家人回韶山祭祖

2019-04-08 09:40

閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01

清明連假 陸國內旅遊收入近480億

2019-04-08 02:01

四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01

台灣赴浙江 兩岸一日遊漸夯

2019-04-08 02:00

兩岸微流行／櫻花經濟 效益驚人

2019-04-07 23:29

河南黃帝拜祖大典 8千人尋根

2019-04-07 23:23

全中國僅剩海南未感染 西藏也爆非洲豬瘟疫情

2019-04-07 22:44

嘉義大林聖皇宮 率團到廈門朝宗宮參訪

2019-04-07 20:22

大考遇前座「狂放屁2小時」 考生：腦袋一片空白

2019-04-07 19:28

涉縱容黑社會 江西一縣前公安局長被公訴

2019-04-07 18:29

網貸平台牟暴利 陸學者直言政府監管不足

2019-04-07 16:51

北京海淀發生2.9級地震 民眾表示震感明顯

2019-04-07 15:04

四川涼山火場復燃 急調350名救火員待命

2019-04-07 14:09

李小龍愛的內衣品牌 推限量潮T爆搶買

2019-04-07 13:45

暗喻六四 中國全面下架張學友「人間道」

2019-04-07 13:07

中共駐港部隊青州艦 南海軍演「開火」

2019-04-07 10:32

中國工廠連環爆 專家：企業應付安檢行賄多

2019-04-07 09:59

陸官媒預告：中美談判離最終定稿很近了

2019-04-07 09:46

官員涉非法賣地 大陸5A旅遊景區變墳場

2019-04-07 09:23

央視揭露！大陸外賣盒 恐是尿袋加工

2019-04-06 23:59

北京瞭望／文青最愛「燕京里」 發揚大院文化

2019-04-06 23:48

上海黑天鵝媽媽一月內連失10顆「愛子」　中年夫婦為吃屢次盜蛋

2019-04-06 21:45

瑪嘉烈醫護又染麻疹 兩病例曾處同一病房

2019-04-06 18:15

林奕含案涉案教師疑在陸授課 涉事學校：並未聘請 只是交流活動

2019-04-06 17:36

祝清明節快樂還是觸霉頭？ 專家這樣說

2019-04-06 16:52

道教聖地青島嶗山 5A級景區有6萬座非法墳墓

2019-04-06 14:18

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

村幹部賣地 5A景區出現6萬非法墳墓

2019-04-06 13:33
看更多

熱門文章

領中國身分證被廢止戶籍 邵子平要告移民署

2019-04-08 11:21

最駭人的祭祖法 陸藝術家挖出亡父骨裸身合照

2019-04-08 12:16

陸P2P又現倒閉潮 投資人抗議爆衝突

2019-04-07 23:20

大考遇前座「狂放屁2小時」 考生：腦袋一片空白

2019-04-07 19:28

涉林奕含案 福州教育局：關停「陳藝國文」在線平台

2019-04-08 12:35

「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45

中國駐歐盟團長：簽署一帶一路協議歐洲國家達22個

2019-04-07 17:04

解放軍海軍70周年 遼寧艦將任檢閱艦

2019-04-08 09:17

毛澤東孫毛新宇 與家人回韶山祭祖

2019-04-08 09:40

蘇起：當前兩岸情勢 非常類似一次大戰前夕

2019-04-08 14:31

共軍最年長將軍 熊兆仁過世

2019-04-08 12:00

大陸外匯存底 連五月增加

2019-04-07 23:25

全中國僅剩海南未感染 西藏也爆非洲豬瘟疫情

2019-04-07 22:44

河南黃帝拜祖大典 8千人尋根

2019-04-07 23:23

大陸3月外匯存底3.09兆美元 連五升

2019-04-07 22:02

六四紀念館遭毀 港支聯會：不被嚇倒

2019-04-07 17:51

重慶法院前副院長遇害身亡 警方介入調查

2019-04-07 17:20

網貸平台牟暴利 陸學者直言政府監管不足

2019-04-07 16:51

涉縱容黑社會 江西一縣前公安局長被公訴

2019-04-07 18:29

從節能燈開始 光傳輸 是未來趨勢

2019-04-08 02:00

台灣赴浙江 兩岸一日遊漸夯

2019-04-08 02:00

辱罵四川大火殉職消防員 陸網友遭跨省拘捕

2019-04-08 13:53

她逛Uniqlo驚見父子三人坐地玩牌 不慎撞到孩子還遭嗆

2019-04-08 14:31

閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01

拚建築機器人 碧桂園砸800億

2019-04-08 02:00

華為新機 全年拚賣2,000萬支

2019-04-07 23:32

大陸首例3D「刷臉」搭地鐵 2秒進站

2019-04-08 14:34

北京瞭望／房間裡的大象…對岸經濟亂象多

2019-04-07 23:25

嘉義大林聖皇宮 率團到廈門朝宗宮參訪

2019-04-07 20:22

清明連假 陸國內旅遊收入近480億

2019-04-08 02:01

日本新年號 中國酒商2年前已註冊商標

2019-04-08 11:47

四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01

碧桂園轉攻機器人

2019-04-07 23:32

中國VR體驗館成長飛速 奠定長期稱霸產業基礎

2019-04-07 17:46

兩岸微流行／櫻花經濟 效益驚人

2019-04-07 23:29

攜快遞龍頭 打造物流倉庫

2019-04-07 23:32

廣佛同城化 港澳創業新天地

2019-04-08 02:00

大陸．資金．對策／大陸下調增值稅影響台商分析

2019-04-07 23:25

華為新機全年拚賣2000萬支 富士康迎急單5萬大軍備戰

2019-04-08 13:25

陸網紅公司在美上市暴跌 流量電商難營利

2019-04-07 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top