要求打疫苗2度遭拒絕 香港機場餐廳店員染麻疹

2019-04-08 15:00 世界日報 香港8日電



要求打疫苗2度遭拒絕 香港機場餐廳店員染麻疹 中國新聞社 分享 facebook

香港麻疹個案昨再增一確診案例，患者為在機場非禁區範圍「越棧」餐廳工作的男侍應，現於瑪嘉烈醫院留醫，情況穩定。今年麻疹個案累計已56宗，當中25人在機場工作。該餐廳店長表示，患者曾兩度到機場接種站想接種疫苗遭拒，最終不幸染病，其他員工則已接種或已有抗體。

大公報報導，30歲患者報稱曾接種麻疹疫苗，但據衛生署資料顯示，其麻疹疫苗接種紀錄不詳。他4日發燒，到位於港鐵東涌站內盈健醫務中心求醫，翌日出疹；同日他再到北大嶼山醫院急症室求診，並轉送瑪嘉烈醫院入院接受治療。

患者於潛伏期及病毒傳染期內均無外遊，也無接觸麻疹病人，至於相關家居接觸者包括母親及兄長，均未有出現病徵，正接受檢查。

「越棧」機場分店侯店長表示，所有店員工作時均有戴口罩，也有勤洗手或用消毒洗手液清潔雙手，在機場未爆發麻疹時，店內一日兩至三次清潔及消毒，兩周前已再加密消毒次數，包括被客人接觸過的餐牌。

他說，患者未發病前曾兩度到機場接種站要求打針，首次因無法證明在機場工作，被拒進入禁區接種，第二次則因不符合衛生署接種新安排再被拒。她說，該員工發病當日已立即求醫，但當時測試並無證實他染上麻疹，毋須留院，而其他員工多為80後或較年長人士，均有接種疫苗或體內已有抗體，故不太擔心。

截至昨日，衛生署機場接種站已累計為7947人接種麻疹疫苗；但在衛生署收緊接種安排後，過去1周，每日為機場員工接種疫苗數字急跌，由1日公布的144針，急跌至日前公布的10針。