辱罵四川大火殉職消防員 陸網友遭跨省拘捕

2019-04-08 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



四川涼山州森林大火至少造成31名救火人員殉職，汕頭一名31歲黎姓網友，竟涉嫌在微信群組內辱罵其中一名來自海南的殉職消防員唐博英，遭三亞警方跨省拘捕。

據澎湃新聞，從網傳截圖所見，黎姓網友在某個微信群組內，發布多條針對唐博英的留言，例如「海南男孩太多了，死一個兩個正常的」等，引起同群網友不滿。

三亞警方調查後，於上周六晚10時左右，拘捕黎姓網友。