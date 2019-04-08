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吳雅珠 獲國際中華小姐季軍

2019-04-08 13:19世界日報 朱蕾／紐約報導

第17屆美國華裔小姐競選冠軍吳雅珠日前代表紐約參加在香港舉辦的2019國際中華小姐競賽，榮獲季軍；美國華裔小姐選美會7日在法拉盛的喜來登酒店歡迎吳雅珠載譽歸來，吳雅珠表示，參加選美比賽讓她更自信，未來希望能在演藝圈發展。

國際中華小姐季軍吳雅珠載譽歸來
國際中華小姐季軍吳雅珠載譽歸來
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來自廣東汕頭的吳雅珠2014年來美，進入休士頓大學就讀牙醫專業，她表示，美國華裔小姐是很好的平台，非常榮幸能奪冠並代表紐約參加國際中華小姐競賽。

「在兩次大型選美比賽中我學到很多，這是我第一次面對鏡頭、站上舞台，從面試時的緊張到最後可以表現自如、更加自信，選美比賽不僅是外貌的較量，也是綜合素質的比拚；每位參加選美的女孩都可以在這個舞台上盡情展現，讓大家看到最精采、最全面的自己。」

她回憶：「中華小姐賽中印象最深的是才藝表演環節，我聽取了導演的意見，成為所有佳麗中唯一從升降台上下來表演的參賽者，與舞台配合得很好，呈現了完美表演。」大學畢業後她希望從事演藝事業，「我正在為此全面做準備，希望機會來臨時，能有最好的表現」。

美國華裔小姐選美會營運總監阮健華表示，吳雅珠在整個國際中華小姐競賽中，表現得非常淡定，很高興她為紐約爭得榮譽，美國華裔小姐選美會已第五年在中華小姐比賽中取得佳績。

國際中華小姐季軍吳雅珠載譽歸來
國際中華小姐季軍吳雅珠載譽歸來
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2019年度第18屆美國華裔小姐競選現已接受報名，17至26歲合法居留美國的華裔女性都可參加，今年5月31日仍未滿18歲者必須獲父母或監護人許可，詳情或報名

選美華裔紐約
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