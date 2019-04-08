最駭人的祭祖法 陸藝術家挖出亡父骨裸身合照

2019-04-08 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



在清明節，中國人都有拜祭逝世親人的傳統，向先人表達敬意和懷念，同時祈求保佑。不過，大陸一位藝術家悼念亡父的方式相當特別，除了將父親的墳墓挖開，更脫光衣服與亡父的骸骨合照，立刻引起網友熱議，有人批評他製造輿論，但也有人表示理解。不過，他的微博帳號已遭關停。

綜合大陸觀察者網和港媒報導，大陸新進藝術家司原逐冀近日上載影片表示，由於亡父舊墳風化得很嚴重，外表的瓷磚都已裂開，棺材已腐爛，需要鑿掉舊墳，修建新墳。

但就在周六破開舊墳後，他竟將父親的骸骨拿出來，同時把自己的衣服脫光，由妻子拍下他與父親遺骨的合照。

司原逐冀稱，父親去世時他只有3歲，除了一張全家福合照和一張父親的肖像，他幾無任何關於父親的記憶，所以他在為父親遷墳時就有一個願望——與父親的骸骨合照。

司原逐冀又指親友對此難以接受，故繞過他們直接與執骨師（撿骨師）溝通。

司原逐冀在微博上形容，與父親的骨堆躺在一起，是「很奇特的感覺」，又感受到「生與死，父親與兒子，這種反差是極大的」，「從未有過的奇妙感受，有種說法叫莫名的超脫感，世界是平靜的，腦海裡是空白的，時間是靜止的」。