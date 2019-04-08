「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



「老戲骨」趙立新上周在微博發表「日本人侵華時為何沒燒故宮」等爭議言論，引發炮轟，儘管他已致歉，但覆水難收。港媒報導，趙立新已退出微博，他出演的五部電視劇蒙上陰影，當中反腐大劇《人民的財產》會否因此受影響備受關注。

據香港星島日報，瑞典籍趙立新在微博與網友討論日軍入侵中國的話題時，發表了「日本人佔領北京八年，為什麼沒有搶走故宮的文物並且燒掉故宮？」等爭議言論，隨即引起大陸網友的炮轟，甚至還引來了「紫光閣」、「共青團中央」等重要機構官方點名批評。

雖然他馬上就不當言論致歉，「我骨子裡流的是中國人的血，我絕不會為暴徒洗地」，但《北京青年報》刊文指，怎奈輿論怨憤滔天，說出去的話算是再也收不回來了。

報導指，趙立新的微博帳號六日被發現已註銷，其工作室官微「向新力Studio」亦清空所有內容。事件還可能同步影響到他參演的五部電視劇，包括《光榮時代》、《南煙齋筆錄》、《人民的財產》、《風聲》和《心迷宮．三生路》。

作為二○一七年度劇王《人民的名義》的續集，《人民的財產》是今年備受矚目的反腐大劇，趙立新扮演主角「達康書記」。倘若受到趙立新「翻車」的影響，比觀眾更難受的還有出品方耀客傳媒。耀客傳媒傳出赴港IPO（公開募股）的消息，其上市之路或蒙上陰影。