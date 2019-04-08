親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

女力告白：從希臘神話開始的偏見「閉嘴女人史」

冤大頭接手？中國大媽瘋買東京房地產 震驚日本…

「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45聯合報 記者羅印冲╱即時報導

「老戲骨」趙立新上周在微博發表「日本人侵華時為何沒燒故宮」等爭議言論，引發炮轟，儘管他已致歉，但覆水難收。港媒報導，趙立新已退出微博，他出演的五部電視劇蒙上陰影，當中反腐大劇《人民的財產》會否因此受影響備受關注。

據香港星島日報，瑞典籍趙立新在微博與網友討論日軍入侵中國的話題時，發表了「日本人佔領北京八年，為什麼沒有搶走故宮的文物並且燒掉故宮？」等爭議言論，隨即引起大陸網友的炮轟，甚至還引來了「紫光閣」、「共青團中央」等重要機構官方點名批評。

雖然他馬上就不當言論致歉，「我骨子裡流的是中國人的血，我絕不會為暴徒洗地」，但《北京青年報》刊文指，怎奈輿論怨憤滔天，說出去的話算是再也收不回來了。

報導指，趙立新的微博帳號六日被發現已註銷，其工作室官微「向新力Studio」亦清空所有內容。事件還可能同步影響到他參演的五部電視劇，包括《光榮時代》、《南煙齋筆錄》、《人民的財產》、《風聲》和《心迷宮．三生路》。

作為二○一七年度劇王《人民的名義》的續集，《人民的財產》是今年備受矚目的反腐大劇，趙立新扮演主角「達康書記」。倘若受到趙立新「翻車」的影響，比觀眾更難受的還有出品方耀客傳媒。耀客傳媒傳出赴港IPO（公開募股）的消息，其上市之路或蒙上陰影。

此前，吳秀波「出軌門」後，他主演的電影《情聖2》原本春節登場，但突然撤檔；「學術造假」風波，讓翟天臨在電視劇《老中醫》中的相關的鏡頭全部消失。

「老戲骨」趙立新上周在微博發表「日本人侵華時為何沒燒故宮」等爭議言論，引發炮轟。...
「老戲骨」趙立新上周在微博發表「日本人侵華時為何沒燒故宮」等爭議言論，引發炮轟。香港星島日報
分享

故宮北京
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

毛澤東孫毛新宇 與家人回韶山祭祖

2019-04-08 09:40

河南黃帝拜祖大典 8千人尋根

2019-04-07 23:23

閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01

清明連假 陸國內旅遊收入近480億

2019-04-08 02:01

四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01

台灣赴浙江 兩岸一日遊漸夯

2019-04-08 02:00

兩岸微流行／櫻花經濟 效益驚人

2019-04-07 23:29

全中國僅剩海南未感染 西藏也爆非洲豬瘟疫情

2019-04-07 22:44

嘉義大林聖皇宮 率團到廈門朝宗宮參訪

2019-04-07 20:22

大考遇前座「狂放屁2小時」 考生：腦袋一片空白

2019-04-07 19:28

涉縱容黑社會 江西一縣前公安局長被公訴

2019-04-07 18:29

網貸平台牟暴利 陸學者直言政府監管不足

2019-04-07 16:51

北京海淀發生2.9級地震 民眾表示震感明顯

2019-04-07 15:04

四川涼山火場復燃 急調350名救火員待命

2019-04-07 14:09

李小龍愛的內衣品牌 推限量潮T爆搶買

2019-04-07 13:45

暗喻六四 中國全面下架張學友「人間道」

2019-04-07 13:07

中共駐港部隊青州艦 南海軍演「開火」

2019-04-07 10:32

中國工廠連環爆 專家：企業應付安檢行賄多

2019-04-07 09:59

陸官媒預告：中美談判離最終定稿很近了

2019-04-07 09:46

官員涉非法賣地 大陸5A旅遊景區變墳場

2019-04-07 09:23

央視揭露！大陸外賣盒 恐是尿袋加工

2019-04-06 23:59

北京瞭望／文青最愛「燕京里」 發揚大院文化

2019-04-06 23:48

上海黑天鵝媽媽一月內連失10顆「愛子」　中年夫婦為吃屢次盜蛋

2019-04-06 21:45

瑪嘉烈醫護又染麻疹 兩病例曾處同一病房

2019-04-06 18:15

林奕含案涉案教師疑在陸授課 涉事學校：並未聘請 只是交流活動

2019-04-06 17:36

祝清明節快樂還是觸霉頭？ 專家這樣說

2019-04-06 16:52

道教聖地青島嶗山 5A級景區有6萬座非法墳墓

2019-04-06 14:18

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

村幹部賣地 5A景區出現6萬非法墳墓

2019-04-06 13:33

陳星在大陸重起爐灶？ 福州教育局已展開調查

2019-04-06 13:20

北京故宮推「初雪」調料罐 網友：廚房直接升級御膳房

2019-04-06 12:19

央視曝光 帶血的輸液管、尿袋竟變成外賣盒

2019-04-06 10:39

特派員在現場／上海數字街…背後都有故事

2019-04-06 01:56

台灣廚師 在陸領職業證 2小時到手

2019-04-06 00:34

香江風情／港男娶陸女 仍未成氣候

2019-04-06 00:28

五四運動100年 陸將低調紀念

2019-04-06 00:24

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43

美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47
看更多

熱門文章

暗喻六四 中國全面下架張學友「人間道」

2019-04-07 13:07

大考遇前座「狂放屁2小時」 考生：腦袋一片空白

2019-04-07 19:28

陸P2P又現倒閉潮 投資人抗議爆衝突

2019-04-07 23:20

中國駐歐盟團長：簽署一帶一路協議歐洲國家達22個

2019-04-07 17:04

北京海淀發生2.9級地震 民眾表示震感明顯

2019-04-07 15:04

全中國僅剩海南未感染 西藏也爆非洲豬瘟疫情

2019-04-07 22:44

大陸3月外匯存底3.09兆美元 連五升

2019-04-07 22:02

新華社︰「中國智造」未來不是夢

2019-04-07 15:05

六四紀念館遭毀 港支聯會：不被嚇倒

2019-04-07 17:51

大陸外匯存底 連五月增加

2019-04-07 23:25

重慶法院前副院長遇害身亡 警方介入調查

2019-04-07 17:20

解放軍海軍70周年 遼寧艦將任檢閱艦

2019-04-08 09:17

英國會憂香港走向「一國1.5制」 港府駁斥

2019-04-07 11:06

網貸平台牟暴利 陸學者直言政府監管不足

2019-04-07 16:51

河南黃帝拜祖大典 8千人尋根

2019-04-07 23:23

涉縱容黑社會 江西一縣前公安局長被公訴

2019-04-07 18:29

毛澤東孫毛新宇 與家人回韶山祭祖

2019-04-08 09:40

從節能燈開始 光傳輸 是未來趨勢

2019-04-08 02:00

台灣赴浙江 兩岸一日遊漸夯

2019-04-08 02:00

李小龍愛的內衣品牌 推限量潮T爆搶買

2019-04-07 13:45

閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01

四川涼山火場復燃 急調350名救火員待命

2019-04-07 14:09

拚建築機器人 碧桂園砸800億

2019-04-08 02:00

嘉義大林聖皇宮 率團到廈門朝宗宮參訪

2019-04-07 20:22

中國P2P平台危機持續 警方辦案重維穩

2019-04-07 13:07

華為新機 全年拚賣2,000萬支

2019-04-07 23:32

清史稿將成過去 陸：新修清史年內可出版

2019-04-07 12:19

四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01

清明連假 陸國內旅遊收入近480億

2019-04-08 02:01

中國VR體驗館成長飛速 奠定長期稱霸產業基礎

2019-04-07 17:46

北京瞭望／房間裡的大象…對岸經濟亂象多

2019-04-07 23:25

「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45

碧桂園轉攻機器人

2019-04-07 23:32

兩岸微流行／櫻花經濟 效益驚人

2019-04-07 23:29

攜快遞龍頭 打造物流倉庫

2019-04-07 23:32

陸企名人堂╱不只是文青 魏穎打造二手書的亞馬遜

2019-04-07 13:37

陸網紅公司在美上市暴跌 流量電商難營利

2019-04-07 16:34

廣佛同城化 港澳創業新天地

2019-04-08 02:00

四川涼山森林大火死灰復燃

2019-04-07 13:43

大陸．資金．對策／大陸下調增值稅影響台商分析

2019-04-07 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top