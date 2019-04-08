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台灣赴浙江 兩岸一日遊漸夯

2019-04-08 02:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「兩岸『一日遊』讓我們感覺彼此很近。」7日，台灣民眾徐森成結束浙江之旅，搭乘「中遠之星」輪抵達台灣基隆港。在受訪時，他連連稱讚兩岸「一日遊」舒適便捷，他認為，「兩岸都是一家人，更應該常來常往」。

中新社報導，6日，「中遠之星」載著300餘名旅客抵達浙江玉環大麥嶼港，徐森成帶領60餘位台灣千紅民俗綜藝團成員前來體驗兩岸「一日遊」。當日他們遊覽了溫州雁蕩山，返程前他們還在大麥嶼口岸上演一場即興表演，演唱了多首膾炙人口的閩南歌曲。

大麥嶼港作為中國大陸對台直航港口之一，近年來，浙台（玉環）經貿合作區利用「中遠之星」夕發朝至的優勢，面向台胞推出「一日遊」線路，引得台灣遊客持續增長。

浙台（玉環）經貿合作區管理委員會主任許敏表示，自去年樂清灣大橋通車以來，玉環已成為連接溫台的區域交通樞紐，「一日遊」效應也持續發酵。為提升旅遊質量，旅社行通過整合旅遊資源，推出雁蕩山等周邊縣市精品線路。

清明假期，不少台胞赴大陸踏青、尋根，大麥嶼港對台海上客運直航也出現一波客運高峰。據訂票信息顯示，近期出進港的標準艙位已全部訂完。在接下來的航次中，平均每航次往返將逾千人次，這種情況將一直持續至5月底。

「此次坐船赴浙『一日遊』，欣賞了大陸秀美風光同時，也感受到大陸同胞的熱情。我希望兩岸能越走越近，期待下次再來大陸進行民俗文化交流。」台灣千紅民俗綜藝團團長徐森成說。

來自台灣台中的許士銘是一名旅遊從業者，他曾多次率團到浙江旅遊。目前，他正和台灣同行醞釀如何更深入地開拓兩岸「一日遊」線路。「浙江和台灣地緣相近，人緣相親，依靠這條黃金航道開拓旅遊新路線很有潛力」。

許敏表示，下一階段，將推出更多新的旅遊線路、旅遊產品，把台胞登陸點從玉環向長三角地區拓展，努力把對台直航從基隆拓展到台灣其他港口，以吸引更多的台胞來大陸旅遊。

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