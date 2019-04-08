四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



首屆在德陽廣漢舉辦的四川航展，飛機展示區吸引大批參觀人潮。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 2019四川國際航空航太展覽會，將於今年10月在德陽廣漢市中國民航飛行學院廣漢機場舉辦。

3月28日，2019四川國際航空航太展覽會（四川航展）在西安絲綢之路國際旅遊博覽會上，正式推介發布此消息。四川航展由四川省德陽市人民政府、四川航空集團有限公司主辦，中國民航飛行學院、廣漢市人民政府、德陽高新區管委會承辦，是四川省每兩年舉辦一次的綜合類航空航太專業化特色展覽會。

本屆航展將於10月初在中國民航飛行學院廣漢機場舉辦，以「共舞藍天、融合發展」為主題，「大規模、高水準、國際化、專業性」為特色，動、靜態參展飛機將達150餘架。主要內容包括動態飛行表演、飛行器靜態展示、航空文化產品展、航空航太軍民融合展、航空航太科普展、專業論壇、航展文化推廣、三星堆之夜商務洽談活動、晚霞飛行音樂秀等。

2017年，首屆四川航展在德陽廣漢舉辦，共有200多家國內外知名航空航太及相關產業企業參展，51種機型、120架航空器動靜展示。航展期間，主賓國捷克帶來了世界上飛行速度最快的輕型飛機「鯊魚」，專設的無人機展區展示了彩虹、鷂鷹、翼龍等尖端產品；5支世界一流的特技飛行表演隊，每天上演精彩絕倫的藍天盛筵，觀展人數達30餘萬。