清明連假 陸國內旅遊收入近480億
清明假期大陸各地天氣晴好，民眾利用假期到戶外踏青，許多景區湧現人潮。中新社引述中國旅遊研究院測算，清明假期大陸國內旅遊接待總人數達1.12億人次，同比增長10.9%；實現旅遊收入達478.9億元（人民幣，下同），同比增長13.7%。
其中，北京市清明假期旅遊增長比全大陸平均還高。據北京市假日旅遊工作領導小組辦公室7日發布消息稱，清明假期3天，北京市重點監測161家景區，累計接待遊客616.5萬人次，同比增長25.4%；營業收入2.67億元（人民幣，下同），同比增長20.9%。
其中，排名前五的景區分別是：王府井接待100萬人次、什刹海風景區接待45.6萬人次、玉淵潭公園接待29.5萬人次、故宮博物院接待24萬人次、南鑼鼓巷接待21.4萬人次。
中新社報導，清明節期間，北京特色文化旅遊活動亮點紛呈，推出祭英烈、憶先賢、踏青遊、詩畫展、文明祭等五大品類、共1096場活動，包括陶然亭公園「清明．陶然詩會」主題活動、圓明園第二十四屆踏青節、李大釗故居「清明時節緬懷名人走進故居」主題活動、梅蘭芳紀念館共同緬懷京劇大師梅蘭芳先生活動等。
數據顯示，清明3天，城市公園型景區接待遊客217.6萬人次，同比增長88%；歷史文化觀光型景區接待遊客135.0萬人次，同比增長25.9%；現代娛樂型景區接待遊客85.4萬人次，同比增長29.5%；自然山水型景區34.2萬人次，同比增長63.1%。
此外，清明期間，北京市共舉辦營業性演出78台、256場，服務民眾12.8萬人次，實現票房2172.16萬元。音樂會、話劇、戲劇等藝術演出呈現。
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