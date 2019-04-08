閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



閩台合作大戲「盛宴」6日晚在福州首演，這是福建人民藝術劇院第四度與台灣編劇紀蔚然攜手合作，共同書寫閩台文化交流佳話。

新華社報導，實驗劇場「盛宴」演出時長約一個半小時，講述一個故事：原為台灣基隆八斗子望族的陳家家道中落。某日，四兄妹中的大哥、三弟和小妹在破舊海濱別墅內的「海鮮盛宴」中回憶家族往事，而別墅內室躺著他們癡呆多年、大限將至的母親。從海外歸來的二姊突然闖入別墅，控告其他幾兄妹「謀殺」母親…。

「盛宴」編劇、台北大學戲劇學系暨研究所專任教授紀蔚然在首演後受訪表示，這是基於個人經驗的創作，希望通過老齡化社會的常見題材，探討一個家族的變遷，家人之間的複雜情感，引發兩岸觀眾共鳴。

從2014年開始，紀蔚然與福建人藝攜手推出「夜夜夜麻」、「莎士比亞打麻將」、「衣帽間」等劇作。他表示，閩台戲劇界可互相交流學習，持續合作。

「盛宴」導演、福建人藝副院長陳大聯說，2014年在廈門的台灣書店看到一本台灣戲劇精選集，很欣賞紀蔚然的「夜夜夜麻」，由此拉開跨海交流合作序幕。「福建與台灣一水相隔，文化交流合作獨具優勢。我們要打造海岸兩岸話劇創作合作品牌，這也有利於為我們帶來更多新的戲劇理念。」

「盛宴」將於今年下半年在台北藝術大學關渡藝術節上演出，展示兩岸合作成果。

此次除了編劇，舞美設計和燈光設計也來自台灣。台北藝術大學劇場設計學系碩士、90後女孩簡芳瑜說，這是第一次和大陸戲劇界合作，前後花了大約一個月時間。「現在大陸的燈光器材比台灣發展更好，此次交流我接受了一些新的東西，對設計概念又多了一些思考。」

談到未來，簡芳瑜說，在台灣時就聽說很多台胞來大陸工作，自己畢業後也可能來大陸就業。「來這裡會讓我跳脫在台灣劇場的舒適圈，更有躍進。」