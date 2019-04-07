嘉義大林聖皇宮 率團到廈門朝宗宮參訪

2019-04-07 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



嘉義縣大林聖皇宮主任委員李依翰等7名台灣鄉親，7日上午恭請「黑面三媽」蒞臨廈門朝宗宮參訪，朝宗宮管委會副主任阮亞尾熱情接待，並對台灣鄉親首次來訪表示熱烈的歡迎。

大殿內，朝宗宮管委會副主委阮亞尾為「黑面三媽」等神尊披彩，並依古禮陪同台灣鄉親舉行祭拜儀式，儀式後應台灣鄉親請求，在兩岸信眾的見證下，阮亞尾將朝宗宮香火放入聖皇宮香爐。

聖皇宮主委李依翰一踏入朝宗宮大殿，就直呼「好親切」，他表示兩天前夜裡夢到四海龍王朝媽祖的場景，今天一進入朝宗宮大殿，就與兩天前夢境所見一模一樣（朝宗宮媽祖位居中龕，左側即龍王神龕）。

阮亞尾則介紹，朝宗宮是渡台的起點，康乾百年間兩岸唯一渡口，所有赴台人員必須從這裡揚帆起航。

李依翰盛情邀請朝宗宮媽祖有機會赴台會香，他們將出動大陣頭恭迎，阮亞尾則表示感謝邀約，因緣成熟自然成行，期待這一天早日到來。

根據廈門市政府思明區官網介紹，朝宗宮坐落於廈門港玉沙坡（即今沙坡尾避風塢内），肇祀於南明永曆16年（西元1662年），主祀天上聖母（媽祖）、四海龍王及風伯之神，所以朝宗宮又名龍王宮。