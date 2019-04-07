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大考遇前座「狂放屁2小時」 考生：腦袋一片空白

2019-04-07 19:28香港01 記者卓柏安／報導

日前有DSE考生在網上發文投訴，指應考英文科卷三時，遇前座考生瘋狂放屁2小時，令...
日前有DSE考生在網上發文投訴，指應考英文科卷三時，遇前座考生瘋狂放屁2小時，令他不能集中考試。示意圖。 香港01資料圖片
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香港中學文憑試（DSE）近日開考，不過考試這回事，即使自己再努力，也很有可能受到外界影響。有考生近日在連登討論區上分享，稱自己應考英文科卷三時，坐在其前面的考生不斷放屁，影響自己作答，聆聽時一聞到對方的屁味，「個腦即刻空晒（腦袋瞬間空白）」，最後考試完結時，樓主更坦言「而家連我件衫都有佢啲屁味（連衣服上都有他的屁味）」。不過有網民直指，樓主會被臭屁影響，是因為自己集中力不足而已。

該名考生昨日在連登討論區以「【考DSE】前面條友放屁放足2個鐘」為題發文，指自己昨日應考英文科卷三，考試開始之前所有事情都十分正常，不料聆聽聲開始之後，坐在前面的考生就不斷放屁。樓主形容「啲屁味伴隨綠袖子個music一齊飄過嚟」，使他需要閉氣應付，但由於對方沒有停止過放屁，樓主表示「Listening到一半，聞到佢嘅屁味，個腦即刻空晒」，更有2條問題因而聽不到答案。

原來事件還沒有完結，在結束聆聽部分後，樓主無奈稱餘下的75分鐘，對方仍不停放屁，「我答Task就聞足整整2個鐘」，「依家我連件衫都有佢啲屁味」，甚至數個小時之後仍然感覺到該股屁味，炮轟該考生「有返啲公德心啦，要人邊考邊閉氣」。

不過有網民留言表示，「放屁咪算囉，至少可以閉氣」，因為他上年考試的時候遇上旁邊的大廈正在裝修，十分嘈吵，但自己仍能專心作答，更稱「其實你只要集中到，一定唔會被呢啲外來因素影響到」，又認為「歸根究底，集中係關鍵」。

另外亦有人指，樓主應該趁機舉手到特別室繼續考試，因為對方使出的是擾敵戰術。更有人分享表示，考試時曾經有人疑似「瀨屎」，結果全個試場的人都被迫聞那股屎味。

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文章授權轉載自《香港01》

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