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涉縱容黑社會 江西一縣前公安局長被公訴

2019-04-07 18:29聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據澎湃新聞引述信息日報江西政讀消息，近日，南城縣人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、縱容黑社會性質組織罪、徇私枉法罪，對宜黃縣人民政府前副縣長、公安局前黨委書記、局長劉軍，向南城縣人民法院提起公訴。

目前，此案正在進一步審理中。

據陸媒報導，劉軍，1965年11月3日生，江西南豐人，大學學歷，1985年8月參加工作，1993年11月加入中國共產黨

宜黃縣人民政府前副縣長、公安局前黨委書記、局長劉軍。取自大陸記者網傳媒視界
宜黃縣人民政府前副縣長、公安局前黨委書記、局長劉軍。取自大陸記者網傳媒視界
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