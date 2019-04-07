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四川涼山火場復燃 急調350名救火員待命

2019-04-07 14:09聯合報 記者羅印冲╱即時報導

日前造成30名救火員殉職的四川涼山森林大火，昨天火場復燃，目前當地已出動350名救火員待命撲救。

此外，為防再有人員傷亡，中共應急管理部已調派直升機赴火場滅火。

據央視新聞報導，6日下午5時許，四川木里縣立爾村火場火燒跡地內懸崖處有煙點受大風影響復燃。

報導指，四川省森林消防總隊緊急派出由涼山州支隊支隊長仲吉會帶隊的先遣組7人趕往了解情況，先遣組需6個小時到達火場。

鑒於木里火場復燃，目前當局已調派3架直升機前往火場偵查，並以吊桶滅火。

目前，當地有350名救火員在待命撲救。

7日上午，火場上空有滅火直升機開展作業，村民於10點30分左右拍下了直升機作業畫...
7日上午，火場上空有滅火直升機開展作業，村民於10點30分左右拍下了直升機作業畫面。央視
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