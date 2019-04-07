親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

神祕超級細菌感染波及全球 美國587例近半90天內死亡

官員涉非法賣地 大陸5A旅遊景區變墳場

2019-04-07 09:23聯合報 記者羅印冲╱即時報導

位於山東青島的道教聖地、大陸國家5A級旅遊景區嶗山，近日被大陸媒體揭發，優美風景之中竟散亂分佈6萬多座墳墓，更牽出有官員涉嫌非法賣地。港媒引述青島市嶗山區政府回應稱，第一時間全面排查落實相關問題，將嚴厲查處非法買賣墓地問題，並預計明年完成遷移全區亂墳。

大陸中央人民廣播電台報導，嶗山區內的山林之間，存在600多處、6萬多座墳墓，當地居民舉報稱，部分村莊還有非法買賣墓地的情况。

嶗山區民政局長王紹美去年3月曾承認6萬多座亂墳的情况，並透露部分居民受傳統觀念影響，辦理喪事時仍習慣於講排場、比闊氣，及在墳墓周邊、道路兩側、居民樓院等地拋撒、焚燒祭祀用品，近年因燒紙引發的森林火災時有發生。

陸媒質疑，為何一年多過去了，但情况仍未改善，非法買賣墓地還屢禁不絕。

王紹美回應稱，嶗山區內有39處民政部門確認的歷史形成的社區公墓，還有一些散亂墓地，政府多年來一直在整治，並推動殯葬改革。去年以來當地建成4處「懷念堂」，集中安葬563個新逝者的骨灰，沒有新增墓地，另外透過獎勵和補償進行平墳臥碑，已完成7個社區的散亂墓地整治。

對於非法買賣墓地問題，王紹美表示，一直重點打擊和查處，2017年9月至今已查處3宗有關行為，對相關人員進行嚴肅追責，接下來將進一步排查，對發現的問題依法依規嚴肅查處。

青島日報網站也引述嶗山區民政局相關負責人透露，已對亂墳定位，並要求各街道封閉管理現有墓地，在確保零增量的基礎上，參照GPS定位數據制定時間表、任務書、路線圖，爭取到明年年底分期、分批治理遷移全區亂墳。

據香港明報，大陸「殯葬管理條例」規定，未經批准不得擅自興建殯葬設施，禁止在耕地、林地、城市公園、景區和文物保護區等地建造墳墓。另外，未經審批砍伐林木、毁林挖山，則可能違反《森林法》、《環境保護法》。

嶗山區政府也已從去年3月起出台「文明殯葬工作管理規定」，除作出與國家法例類似的規範，還對在一級保護區內修墳立碑者定下「紅線」，一經發現將由景區管理機構責令停止違法行為、限期恢復原狀或採取其他補救措施，並罰款1000元至1萬元人民幣

5A級為中國旅遊景區最高等級，著名的嶗山礦泉水也是出自嶗山景區。

官員涉非法賣地，嶗山景區變墳場。香港明報
官員涉非法賣地，嶗山景區變墳場。香港明報
分享

保護區人民幣
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

央視揭露！大陸外賣盒 恐是尿袋加工

2019-04-06 23:59

中國工廠連環爆 專家：企業應付安檢行賄多

2019-04-07 09:59

北京瞭望／文青最愛「燕京里」 發揚大院文化

2019-04-06 23:48

上海黑天鵝媽媽一月內連失10顆「愛子」　中年夫婦為吃屢次盜蛋

2019-04-06 21:45

瑪嘉烈醫護又染麻疹 兩病例曾處同一病房

2019-04-06 18:15

林奕含案涉案教師疑在陸授課 涉事學校：並未聘請 只是交流活動

2019-04-06 17:36

祝清明節快樂還是觸霉頭？ 專家這樣說

2019-04-06 16:52

道教聖地青島嶗山 5A級景區有6萬座非法墳墓

2019-04-06 14:18

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

村幹部賣地 5A景區出現6萬非法墳墓

2019-04-06 13:33

陳星在大陸重起爐灶？ 福州教育局已展開調查

2019-04-06 13:20

北京故宮推「初雪」調料罐 網友：廚房直接升級御膳房

2019-04-06 12:19

央視曝光 帶血的輸液管、尿袋竟變成外賣盒

2019-04-06 10:39

特派員在現場／上海數字街…背後都有故事

2019-04-06 01:56

台灣廚師 在陸領職業證 2小時到手

2019-04-06 00:34

香江風情／港男娶陸女 仍未成氣候

2019-04-06 00:28

五四運動100年 陸將低調紀念

2019-04-06 00:24

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43

美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47

詹皇球迷的他涼山火災遇難 「天堂一定有籃球」

2019-04-05 16:35

本可逃過一劫…涼山火災彎刀烈士 自告奮勇當嚮導

2019-04-05 16:35

涼山救火英雄一路走好！萬人悼英烈 習李獻花圈

2019-04-05 16:29

大陸清明節登山遊 千元檔次搶手

2019-04-05 16:02

教師墜樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17

日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02

菲籍女子爬山墮梧桐寨瀑布 前額凹陷送院亡

2019-04-05 14:50

兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45

國片《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房創人民幣9.3億

2019-04-05 14:32

申辦只花2小時 台灣廚師獲福建發放首本職業資格證

2019-04-05 14:31

在建設中反對 中國維權者許志永倡競選2021

2019-04-05 14:25

打擊假消息 阿里稱AI謠言粉碎機正確率8成

2019-04-05 14:24

疑炫富被綁 加拿大留學生的爸爸被爆是宗教界的他…

2019-04-05 13:40

「中國最帥教授」被爆出軌女製片 當事人這樣回應…

2019-04-05 13:35

妻子「車震」快遞大叔 90後男憤怒刺死他

2019-04-05 13:31

中國區Apple Music 封殺佔中藝人達明一派作品幾乎全被下架 何韻詩早被銷聲匿跡…

2019-04-05 12:01

大陸賓士小黃 起步價500元日接5、6單周薪4萬5

2019-04-05 11:32

重慶沙坪壩區委台辦 創建首批台之家

2019-04-05 10:59

港媒指五四運動紀念或降格 專家否定

2019-04-05 10:54
看更多

熱門文章

被蔡政府封殺的網站 為何在臉書歌頌韓國瑜…

2019-04-06 11:00

未建交不准去玩 中國整治多家旅遊網站

2019-04-06 14:11

央視曝光 帶血的輸液管、尿袋竟變成外賣盒

2019-04-06 10:39

不准你去玩！非陸邦交國 網路遊記全被刪

2019-04-07 00:03

陳星在大陸重起爐灶？ 福州教育局已展開調查

2019-04-06 13:20

第九輪中美經貿談判結束 新華社稱取得新進展

2019-04-06 22:41

中國海警船再巡航釣魚台 這次距島僅30公里

2019-04-06 16:19

反駁中共 AIT莫健：台灣是美國戰略夥伴不是籌碼

2019-04-06 15:53

無聲入侵 澳洲學者：中共手法細緻深入

2019-04-06 13:29

林奕含案涉案教師疑在陸授課 涉事學校：並未聘請 只是交流活動

2019-04-06 17:36

中共首艘自製航艦 月底參加海軍節閱兵

2019-04-07 00:02

跟進MIT 又有3所美國名校停止與華為合作

2019-04-06 15:28

拒絕「996」！陸工程師抵制賣命加班

2019-04-07 00:25

影／奇蹟！重慶女童26樓墜落 自行爬起僅右手骨折

2019-04-06 15:20

央視揭露！大陸外賣盒 恐是尿袋加工

2019-04-06 23:59

祝清明節快樂還是觸霉頭？ 專家這樣說

2019-04-06 16:52

上海黑天鵝媽媽一月內連失10顆「愛子」　中年夫婦為吃屢次盜蛋

2019-04-06 21:45

太尷尬！廣東省長訪首爾市長 竟送政治對手畫像

2019-04-07 09:05

道教聖地青島嶗山 5A級景區有6萬座非法墳墓

2019-04-06 14:18

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

康師傅在陸營收 近統一的三倍

2019-04-07 01:05

劉鶴返京中美貿易還有得談 下周遠距通訊

2019-04-06 11:11

北京故宮推「初雪」調料罐 網友：廚房直接升級御膳房

2019-04-06 12:19

中國假訊息攻擊 陸委會籲民眾提高警覺

2019-04-06 21:49

中美角力香港遭殃 麻省理工限制對港科技合作

2019-04-06 10:58

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

瑞幸咖啡籌錢 抵押吃飯工具

2019-04-07 01:04

官員涉非法賣地 大陸5A旅遊景區變墳場

2019-04-07 09:23

陝西天主教堂遭強拆 警方監督下夷為平地

2019-04-06 17:08

掃墓改掃碼 外媒：中國變環保

2019-04-06 13:36

英報告：憂香港走向「一國1.5制」

2019-04-06 13:38

陸官媒預告：中美談判離最終定稿很近了

2019-04-07 09:46

故舊、支持者赴趙紫陽故居憑弔 發現公安戒備更嚴了

2019-04-06 18:10

台商看外資法 爭更優惠條件

2019-04-07 01:05

彭博資訊專欄／陸地產業學瘦身 迎來新氣象

2019-04-07 01:08

陸股一周／短線可望震盪向上

2019-04-06 13:41

領錢監視老師 中國大學裡有種學生叫信息員

2019-04-06 14:07

康師傅統一泡麵大戰…陸三四線城 攻防熱點

2019-04-06 23:11

北京瞭望／文青最愛「燕京里」 發揚大院文化

2019-04-06 23:48

「代客掃墓開」直播 哭墳跪拜都標價

2019-04-06 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top