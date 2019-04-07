官員涉非法賣地 大陸5A旅遊景區變墳場

2019-04-07 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



位於山東青島的道教聖地、大陸國家5A級旅遊景區嶗山，近日被大陸媒體揭發，優美風景之中竟散亂分佈6萬多座墳墓，更牽出有官員涉嫌非法賣地。港媒引述青島市嶗山區政府回應稱，第一時間全面排查落實相關問題，將嚴厲查處非法買賣墓地問題，並預計明年完成遷移全區亂墳。

大陸中央人民廣播電台報導，嶗山區內的山林之間，存在600多處、6萬多座墳墓，當地居民舉報稱，部分村莊還有非法買賣墓地的情况。

嶗山區民政局長王紹美去年3月曾承認6萬多座亂墳的情况，並透露部分居民受傳統觀念影響，辦理喪事時仍習慣於講排場、比闊氣，及在墳墓周邊、道路兩側、居民樓院等地拋撒、焚燒祭祀用品，近年因燒紙引發的森林火災時有發生。

陸媒質疑，為何一年多過去了，但情况仍未改善，非法買賣墓地還屢禁不絕。

王紹美回應稱，嶗山區內有39處民政部門確認的歷史形成的社區公墓，還有一些散亂墓地，政府多年來一直在整治，並推動殯葬改革。去年以來當地建成4處「懷念堂」，集中安葬563個新逝者的骨灰，沒有新增墓地，另外透過獎勵和補償進行平墳臥碑，已完成7個社區的散亂墓地整治。

對於非法買賣墓地問題，王紹美表示，一直重點打擊和查處，2017年9月至今已查處3宗有關行為，對相關人員進行嚴肅追責，接下來將進一步排查，對發現的問題依法依規嚴肅查處。

青島日報網站也引述嶗山區民政局相關負責人透露，已對亂墳定位，並要求各街道封閉管理現有墓地，在確保零增量的基礎上，參照GPS定位數據制定時間表、任務書、路線圖，爭取到明年年底分期、分批治理遷移全區亂墳。

據香港明報，大陸「殯葬管理條例」規定，未經批准不得擅自興建殯葬設施，禁止在耕地、林地、城市公園、景區和文物保護區等地建造墳墓。另外，未經審批砍伐林木、毁林挖山，則可能違反《森林法》、《環境保護法》。

嶗山區政府也已從去年3月起出台「文明殯葬工作管理規定」，除作出與國家法例類似的規範，還對在一級保護區內修墳立碑者定下「紅線」，一經發現將由景區管理機構責令停止違法行為、限期恢復原狀或採取其他補救措施，並罰款1000元至1萬元人民幣。