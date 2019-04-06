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上海黑天鵝媽媽一月內連失10顆「愛子」　中年夫婦為吃屢次盜蛋

2019-04-06 21:45香港01 記者李虎門／報導

上海視覺藝術學院有個遠近馳名的「網紅校寵」──黑天鵝，時常可在校園的湖中，看到黑天鵝出雙入對的帶著「孩子們」嬉戲。但現在它們非常傷心，因為產下的10顆天鵝蛋全部被偷走了。

進行盜竊的一對中年夫婦已經被警方找到，他們交代稱，盜天鵝蛋只是為了食用。

今年3月初，黑天鵝媽媽產下了10顆天鵝蛋，當寶貝一樣天天「守護」著。可是黑天鵝產蛋的消息在3月4日經媒體發佈後，就被「壞人」瞄上了。

3月中旬，學校開始發現天鵝蛋被偷，便專門在天鵝孵蛋處安裝兩個探頭，並調整探頭監控方向，以全程監控。

但偷盜者的惡毒之手仍然伸向了它們。據校方提供的視頻顯示，3月30日17點23分，偷盜者進入學校後，沿校區東側幾處天鵝窩窺探。當天傍晚18點20分，偷盜者到達校區西側的黑天鵝孵蛋處準備搶蛋。

過程中，雖然黑天鵝媽媽以命相拼，但經過約三分鐘搏鬥，最終寡不敵眾痛失所有「愛子」。

上海視覺藝術學院師生得知消息後非常氣憤，校方立即就校園內的天鵝蛋遭盜一事，向警方報警。當地員警也迅速找到了「偷蛋賊」及僅存的3顆蛋，兩人供稱：「偷蛋是為了吃！」面對如此惡劣行徑，有網民表示，「應將兩人加入誠信黑名單，要讓他們付出代價，以收警愓效果。」

目前，失去「愛子」的黑天鵝媽媽終日鬱鬱寡歡，精神不振，全身蜷縮在窩裡，不願意與師生交流，著實的令人心疼。

上海視覺藝術學院有個遠近馳名的「網紅校寵」──黑天鵝，日前產下的10顆天鵝蛋全部...
上海視覺藝術學院有個遠近馳名的「網紅校寵」──黑天鵝，日前產下的10顆天鵝蛋全部被偷走了。圖擷自youtube
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文章授權轉載自《香港01》

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