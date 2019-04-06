林奕含案涉案教師疑在陸授課 涉事學校：並未聘請 只是交流活動

2019-04-06 17:36 香港01 記者王兆陽／報導



有大陸網民爆料稱，陳星疑似已經改名，並在福建福州一教育機構授課。圖擷自微博 分享 facebook 昨天（5日），有大陸網民曝料稱，曾被指涉嫌誘姦台灣作家林奕含的教師陳星現在疑似已經改名「陳藝」，正福州一飛外語學校授課。此事引起大量網民關注，有大陸網民批評涉事學校「引狼入室」。

5日晚間，福州一飛外語學校發布聲明，稱並未聘用「陳藝」，僅僅是曾有過交流活動。

4月5日，有網民在新浪微博發帖稱，福州一飛外語學校有一位陳姓台籍授課教師授課，該教師曾有在台涉案情形。

當日晚上，福州一飛外語學校回應稱，目前及既往任職授課的所有老師及工作人員中，均沒有網民所指叫陳星（含網傳多個姓名）的人；學校曾於2018年3月3日，經程序性批准，邀請到台灣培訓界優秀青年教師參訪交流團，參訪團一行中有名為陳藝的老師，但僅限於教師間當次交流，並未授課，也沒有進一步的合作或任職。「我校感謝網民監督，未來將繼續加強對教師選聘把關，對違反師德師風的教師保持『零容忍』。」

不過，網民對此並不「收貨」。許多網民指出，該校官方賬號曾在網上發文介紹「陳藝」授課情形，該校微信號還曾介紹「陳藝」是「台灣國學大師」。此外，還有網民發現，該校微博號上有關「陳藝」授課微博已經刪除。

涉事學校：並不清楚陳姓教師此前涉案情況

今天（6日）早上，福州一飛外語學校教育總校長姚重新又通過該學校官方微博帳號表示，該校去年曾和台灣方面進行交流，於是委託陳姓教師在台灣對該校教師團隊進行在線輔導，並先後進行了四次「線上分享」。他稱，陳姓老師在這個過程中沒有收取費用，而除了該校教師外，部分學生家長也一起聽取了課程。他強調，授課內容僅僅是國學和語文，授課對象也只有老師和家長，並沒有學生。對於陳姓教師之前在台灣的情況，「我和我的同事們均不清楚」。

他最後再次強調，該校從未和陳姓老師簽署合約，陳姓教師也不是該校教師。

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