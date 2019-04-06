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瑪嘉烈醫護又染麻疹 兩病例曾處同一病房

2019-04-06 18:15世界日報 香港新聞組╱香港6日電

繼早前瑪嘉烈醫院一名23歲男放射師感染麻疹，昨同院的20歲病房女護士也確診感染，其工作病房曾接收來自機場的麻疹病人，早一步感染的放射師也曾到過該病房。港大感染及傳染病中心總監何栢良擔心，隨着愈來愈多醫護人員感染麻疹，會出現醫護把病毒傳給院內高危者的風險。

明報報導，染麻疹的瑪嘉烈醫院病房護士於3月30日至4月1日，即傳染期內曾上班，於瑪嘉烈醫院F6病房工作。醫管局表示，女護士工作的病房，曾接收一名確診麻疹、在機場工作的46歲女子，該名女病人自行出院後出現紅疹，再次求診後確診感染麻疹。

衛生署公布，該名20歲女護士，過往健康良好，於3月31日開始發燒，並於4月3日開始出疹。她於4月1日向一私家醫生求醫，4日到天水圍醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院入院接受治療。

除了女護士個案，衛生防護中心昨公布另外3宗新增個案，包括一名曾到訪土耳其和突尼西亞的36歲康泰男領隊、一名20歲機場行李服務主任及一名14個月大男嬰，3人潛伏期內均報稱無接觸麻疹病人。當中14個月大男嬰潛伏期間也沒有出遊紀錄，於3月29日的傳染期內，曾到東涌文東路體育館、東薈城名店倉茶木。

另據香港01報導，目前香港麻疹宗數已累積有54宗，創下11年新高，當中有2人更是醫護人員，均在瑪嘉烈醫院工作，包括一名為放射師及昨公布的女護士。

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