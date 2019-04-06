道教聖地青島嶗山 5A級景區有6萬座非法墳墓

2019-04-06 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



青島的嶗山是道教聖地，創立全真道的掌教丘處機還在嶗山留下40餘首詩詞，是大陸國家5A級景區，不過也因為風水太好，觀察者網報導，嶗山被私建非法墳墓，甚至還有人非法買賣墓地，嶗山區民政局統計，散佈山區、林地有600多處、6萬多座非法墳墓，因為砍伐樹木毀山林，美景仙境遭到破壞。

清明掃墓，嶗山在小長假期間有不少人來祭掃，嶗山區民政局局長王紹美表示，居民習慣辦喪講排場、比闊氣，在墳墓周邊及道路兩側會拋撒、焚燒祭祀用品，因此祭祀燒紙引發的森林火災時有發生。不過，今年國家森林景區為防止著火，明令不允許燒紙錢。

中國之聲報導，嶗山當地居民表示，景區沿途可見大量違規建造的墳墓。「沿著條旅遊專用路開過去，旁邊的山林裡很多違建墳墓。」

除了違建，還非法買賣墓地，當地村民表示，「小一點的人民幣6萬塊錢；在山裡面家族式的，一兩百平方公尺面積得人民幣好幾十萬。」村民還透露，有的村幹部還曾將土地賣給居住在青島市區的居民，用於修建大型豪華墓。