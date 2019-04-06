親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職文字直播／王柏融首打席滾地出局 浪費打點良機

是你嗎？北捷尋第100億旅客 滿牆海報被笑像找通緝犯

道教聖地青島嶗山 5A級景區有6萬座非法墳墓

2019-04-06 14:18聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

青島的嶗山是道教聖地，創立全真道的掌教丘處機還在嶗山留下40餘首詩詞，是大陸國家5A級景區，不過也因為風水太好，觀察者網報導，嶗山被私建非法墳墓，甚至還有人非法買賣墓地，嶗山區民政局統計，散佈山區、林地有600多處、6萬多座非法墳墓，因為砍伐樹木毀山林，美景仙境遭到破壞。

清明掃墓，嶗山在小長假期間有不少人來祭掃，嶗山區民政局局長王紹美表示，居民習慣辦喪講排場、比闊氣，在墳墓周邊及道路兩側會拋撒、焚燒祭祀用品，因此祭祀燒紙引發的森林火災時有發生。不過，今年國家森林景區為防止著火，明令不允許燒紙錢。

中國之聲報導，嶗山當地居民表示，景區沿途可見大量違規建造的墳墓。「沿著條旅遊專用路開過去，旁邊的山林裡很多違建墳墓。」

除了違建，還非法買賣墓地，當地村民表示，「小一點的人民幣6萬塊錢；在山裡面家族式的，一兩百平方公尺面積得人民幣好幾十萬。」村民還透露，有的村幹部還曾將土地賣給居住在青島市區的居民，用於修建大型豪華墓。

雖然嶗山政府下令，依據《嶗山區文明殯葬工作管理規定》禁止在林地、耕地、風景區範圍內建造墳墓。違令最高可處人民幣1萬元，且擅自興建殯葬設施和違規銷售墓地的，並處違法所得最多3倍罰款。但明知故犯的依然屢禁不止。

青島的嶗山是道教聖地，創立全真道的掌教丘處機還在嶗山留下40餘首詩詞。取自搜狐
青島的嶗山是道教聖地，創立全真道的掌教丘處機還在嶗山留下40餘首詩詞。取自搜狐
分享
嶗山區民政局統計，散佈山區、林地有600多處、6萬多座非法墳墓，因為砍伐樹木毀山...
嶗山區民政局統計，散佈山區、林地有600多處、6萬多座非法墳墓，因為砍伐樹木毀山林，美景仙境遭到破壞。取自觀察者網
分享

違建
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

陳星在大陸重起爐灶？ 福州教育局已展開調查

2019-04-06 13:20

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

村幹部賣地 5A景區出現6萬非法墳墓

2019-04-06 13:33

北京故宮推「初雪」調料罐 網友：廚房直接升級御膳房

2019-04-06 12:19

央視曝光 帶血的輸液管、尿袋竟變成外賣盒

2019-04-06 10:39

特派員在現場／上海數字街…背後都有故事

2019-04-06 01:56

台灣廚師 在陸領職業證 2小時到手

2019-04-06 00:34

香江風情／港男娶陸女 仍未成氣候

2019-04-06 00:28

五四運動100年 陸將低調紀念

2019-04-06 00:24

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43

美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47

詹皇球迷的他涼山火災遇難 「天堂一定有籃球」

2019-04-05 16:35

本可逃過一劫…涼山火災彎刀烈士 自告奮勇當嚮導

2019-04-05 16:35

涼山救火英雄一路走好！萬人悼英烈 習李獻花圈

2019-04-05 16:29

大陸清明節登山遊 千元檔次搶手

2019-04-05 16:02

教師墜樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17

日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02

菲籍女子爬山墮梧桐寨瀑布 前額凹陷送院亡

2019-04-05 14:50

兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45

國片《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房創人民幣9.3億

2019-04-05 14:32

申辦只花2小時 台灣廚師獲福建發放首本職業資格證

2019-04-05 14:31

在建設中反對 中國維權者許志永倡競選2021

2019-04-05 14:25

打擊假消息 阿里稱AI謠言粉碎機正確率8成

2019-04-05 14:24

疑炫富被綁 加拿大留學生的爸爸被爆是宗教界的他…

2019-04-05 13:40

「中國最帥教授」被爆出軌女製片 當事人這樣回應…

2019-04-05 13:35

妻子「車震」快遞大叔 90後男憤怒刺死他

2019-04-05 13:31

中國區Apple Music 封殺佔中藝人達明一派作品幾乎全被下架 何韻詩早被銷聲匿跡…

2019-04-05 12:01

大陸賓士小黃 起步價500元日接5、6單周薪4萬5

2019-04-05 11:32

重慶沙坪壩區委台辦 創建首批台之家

2019-04-05 10:59

港媒指五四運動紀念或降格 專家否定

2019-04-05 10:54

大爆炸死78人 江蘇擬大減化工業

2019-04-05 10:38

江蘇鹽城將徹底關閉響水化工園區

2019-04-05 10:22

大陸堵非洲豬瘟 只剩西藏海南未淪陷

2019-04-05 09:44

清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04

重慶長江查汙 陸海空齊出

2019-04-05 02:04

世園會遺產 昆明蛻變亞洲花都

2019-04-05 02:02

陸大學招手 提供台原民免試名額

2019-04-05 00:52

驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48
看更多

熱門文章

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43

被蔡政府封殺的網站 為何在臉書歌頌韓國瑜…

2019-04-06 11:00

中國海軍海上閱兵 國產航母擬攜手遼寧艦雙航母亮相

2019-04-06 09:32

日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02

黃金獵犬一路跟回家 嚇得175公分男躲陽台抽泣

2019-04-05 17:21

央視曝光 帶血的輸液管、尿袋竟變成外賣盒

2019-04-06 10:39

曾說要打敗星巴克的共享咖啡 已經抵押咖啡機

2019-04-06 10:16

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

陳星在大陸重起爐灶？ 福州教育局已展開調查

2019-04-06 13:20

大陸「腐敗重災區」 鐵嶺市黨政一把手雙換人

2019-04-05 17:19

教師墜樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17

美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47

寵物版宮心計 羊太受寵遭狗嫉妒帶出社區弄丟

2019-04-05 18:11

奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45

香江風情／港男娶陸女 仍未成氣候

2019-04-06 00:28

無聲入侵 澳洲學者：中共手法細緻深入

2019-04-06 13:29

未建交不准去玩 中國整治多家旅遊網站

2019-04-06 14:11

花444元死一次…上海死亡體驗館 3年「火化」7000活人

2019-04-05 16:18

台灣廚師 在陸領職業證 2小時到手

2019-04-06 00:34

中美貿易談判近尾聲？ 川習會有譜

2019-04-06 00:21

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45

拒認罪 六四酒案最後被告陳兵判刑3年半

2019-04-05 15:13

中美若達貿易協議 WTO成員國恐有疑慮

2019-04-06 00:30

中美協議遲遲未簽 新華社敏感時機喊話努力相向而行

2019-04-05 15:10

A股氣盛 下周上漲機率大

2019-04-06 02:00

菲籍女子爬山墮梧桐寨瀑布 前額凹陷送院亡

2019-04-05 14:50

中美角力香港遭殃 麻省理工限制對港科技合作

2019-04-06 10:58

人民網徵首席調查記者 第一條件是維護習核心

2019-04-05 18:25

新股民小心！A股減持兇猛 重要股東已套現逾2,400億

2019-04-05 16:25

劉鶴返京中美貿易還有得談 下周遠距通訊

2019-04-06 11:11

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

北京故宮推「初雪」調料罐 網友：廚房直接升級御膳房

2019-04-06 12:19

本可逃過一劫…涼山火災彎刀烈士 自告奮勇當嚮導

2019-04-05 16:35

五四運動100年 陸將低調紀念

2019-04-06 00:24

特派員在現場／上海數字街…背後都有故事

2019-04-06 01:56

首次公開證實！江西禁毒大隊長販毒被抓

2019-04-06 13:39

涉竊乳腺癌研究成果 海德堡大學疑「軟禁」中國學者

2019-04-05 17:41

涼山救火英雄一路走好！萬人悼英烈 習李獻花圈

2019-04-05 16:29

工作996生病icu 中國科技工作者抗議血汗工時

2019-04-05 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top