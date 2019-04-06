村幹部賣地 5A景區出現6萬非法墳墓

2019-04-06 13:33 世界日報 中國新聞組／北京6日電



山東省青島市國家5A級旅遊景區「嶗山風景名勝區」被附近居民爆料，有6萬多座違規建造墳墓，部分村子內甚至還存在非法買賣墓地的情況。對此，嶗山區民政局暫無回覆。

據中國之聲《新聞縱橫》報導，嶗山風景區山腳下醒目的位置處拉著一條巨大的紅色橫幅，上面寫著「提倡文明祭掃，杜絕燒紙燒香」。這些散亂分佈於山林600多處、大小不一的墳墓，建造日期從1997年到2018年都有。

由於建造了不少的墳墓，少量山林被損毀。當地居民表示，這些山林裡埋葬的主要是附近村民去世的家屬，也有少部分外地來的，「我們當地人隨便找個地方，就埋山上了。前幾年隨便，去年開始不允許了，要求把墳頭平了。」

據報導，不僅景區內的村子裡存在非法買賣墓地的情況，景區所在的嶗山區還有其他一些村子裡也存在這樣的現象，有的村幹部還曾將土地賣給居住在青島市區的居民，用於修建大型豪華墓。當地村民透露，「沙子口（街道）小一點的6萬塊錢。在山裡面，王戈莊（街道）那邊，買的是家族式的，100、200平，從村民手買能便宜，若是過手得要好幾十萬。」

根據青島嶗山政府網發布的官方信息，自2018年3月17日起，《嶗山區文明殯葬工作管理規定》正式開始實施，該規定明確禁止在林地、耕地、風景區範圍內建造墳墓。部分居民受傳統觀念影響，仍習慣於辦理喪事時講排場、比闊氣、焚燒祭祀用品，存有隱發森林火災的隱憂。