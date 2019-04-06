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出遊在停車場不小心「擦到」 這樣自保錢包不重傷

NBA分析／出賽時間屢創新低 林書豪季後賽有得打嗎？

曾說要打敗星巴克的共享咖啡 已經抵押咖啡機

2019-04-06 10:16聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸共享咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡，喊話要「超越星巴克、成為中國最大的連鎖咖啡品牌。」不料4月工商登記「天眼查」曝光瑞幸咖啡已經抵押咖啡機、奶箱、奶倉等作債務擔保。

「低價、補貼，拉流量」成為共享經濟燒錢的致命傷，共享單車OFO的前車之鑒，還近在眼前，共享咖啡恐將步上後塵。

紅極一時共享咖啡「小藍杯」瑞幸，2018年成立，短短一年在大陸22個城市開出2073家門店，成為仅次星巴克的第二大咖啡连锁品牌。

兩個月前，瑞幸咖啡創辦人錢治亞還雄心滿滿，喊話今年將新開2500家門店，「超越星巴克成為中國最大的連鎖咖啡品牌」。

不過「天眼查」曝光，4月工商公開資料顯示，瑞幸咖啡（中國）新增動產抵押資訊，擔保債權數額為人民幣4500萬元。

進一步發現，瑞幸動產抵押物均為咖啡機、奶箱、粉倉，抵押物品遍及北京、上海、廣州、深圳、成都、蘇州、濟南、重慶、長沙、南京等多地門店，幾乎把目前所有門店的咖啡機、奶箱、粉倉都抵押出去了。

連咖啡機都抵押出去，顯見瑞幸目前真的很缺錢。缺錢的原因，正是因為瑞幸「低價、補貼，拉流量」實在太燒錢。

「餐飲邦」微信公眾號報導，瑞幸的迅速擴張，來自「新用戶首杯免費、分享獲贈、買五贈五、每單抽獎、零食五折、狂發優惠券」等燒錢補貼吸收用戶，和星巴克動輒人民幣三十元一杯高消費相比，瑞幸咖啡用券後的價格經常不到人民幣十塊錢，同時還能大量獲得贈飲。

餐飲管理專家陳子良指出，瑞幸咖啡的擴張模式和共享單車一樣，都是以大規模線下推廣補貼的方式，去拉客吸引流量，早前因為有資本的撐腰，帶來趨利而入的流量飛速增長，但如果不能儘快找到流量變現的方法，狂歡後的資本抽身撤出，這場商業模式也就變成了坐吃山空後的「賠本賺吆喝」。

OFO的前車之鑒近在眼前，OFO的失敗和摩拜的收購從根本上證明，共享經濟商業模式靠燒錢是無法跑通。現在，瑞幸也面臨同樣的窘況，一旦停止烧钱後，瑞幸還能不能存活下来，考驗共享經濟的商業模式。

大陸共享咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡，曾有大明星代言加持。取自餐飲邦
大陸共享咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡，曾有大明星代言加持。取自餐飲邦
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「低價、補貼，拉流量」成為共享經濟燒錢的致命傷，共享單車OFO的前車之鑒，還近在...
「低價、補貼，拉流量」成為共享經濟燒錢的致命傷，共享單車OFO的前車之鑒，還近在眼前，共享咖啡恐將步上後塵。取自餐飲邦
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大陸共享咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡，，喊話要超越星巴克、成為中國最大的連鎖咖啡品牌。...
大陸共享咖啡「小藍杯」瑞幸咖啡，，喊話要超越星巴克、成為中國最大的連鎖咖啡品牌。但現在已經缺錢抵押咖啡機。取自餐飲邦
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